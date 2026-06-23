ホロライブ・水宮枢、自身のサイン入りホロカの買取価格に驚き「桁が違った…」
「ホロライブ」所属VTuber・水宮枢さんが、23日までにチャンネルを更新。トレーディングカードゲーム『hololive OFFICIAL CARD GAME（ホロカ）』で自分のカードが高額取引されていることを知って驚きの声を上げた。
【動画】自分のカードが高額で取引されていることに驚く枢さん（2：32：39ごろ）
『ホロカ』はカバーが企画・開発するトレーディングカードゲームで、収録されているカードの中にはホロメンのサイン入りレアカードも存在する。
ある日、Xでエゴサをしていた枢さんは偶然回ってきたホロカの買取価格情報で、自分のサイン入りカードが10万円以上と知り「えぇ！桁が!?」「正直高くても1万円とかだと思っていた」と驚愕。
また、自分を推してくれているファンにカードが届かない状況に思う所があるのか「ごめんなランダムで出てしまって…みんなの元に届け！」ともコメントもしていた。
ファンからは「それほど人気ってことよ」「デザインもだけど、効果も強いからこその高騰」「すうちゃんは性能良くてかつイラストも良いからね、妥当」「サインなしでも2万するんだよなぁ…」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」
【動画】自分のカードが高額で取引されていることに驚く枢さん（2：32：39ごろ）
『ホロカ』はカバーが企画・開発するトレーディングカードゲームで、収録されているカードの中にはホロメンのサイン入りレアカードも存在する。
また、自分を推してくれているファンにカードが届かない状況に思う所があるのか「ごめんなランダムで出てしまって…みんなの元に届け！」ともコメントもしていた。
ファンからは「それほど人気ってことよ」「デザインもだけど、効果も強いからこその高騰」「すうちゃんは性能良くてかつイラストも良いからね、妥当」「サインなしでも2万するんだよなぁ…」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」