チュニジア戦で本田圭佑とコンビ結成

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）のグループF第2戦でチュニジアを4-0で下した。地上波放送では日本テレビが熱戦を現地から生中継。解説を務めた本田圭佑と実況席でコンビを組んだ男性アナウンサーの意外なキャリアが注目を浴びている。

チュニジア戦で実況を務めたのは山本紘之アナウンサー。“本田節”全開の解説を引き出しながらお茶の間に試合を届ける姿が注目を浴びた。経歴を紐解くと、学生時代はJリーグ下部組織でプレーしたサッカー経験者。大学は強豪明治大に進み、サッカーに熱中する4年間を過ごしたことで知られる。

在籍当時の明大サッカー部にはのちにプロへ進んだ実力者が多数集結。2学年上にはW杯5大会出場の日本代表DF長友佑都、元JリーガーでNHKのW杯中継の解説者として抜擢された林陵平氏もおり、それぞれの立場は異なれど今回のW杯で3人が集結する形となった。

W杯日本戦の実況という大役を務め、世間により広く知れ渡った山本アナ。過去のキャリアも明らかになり、X上では「ほお！そうだったんですね なんとも運命のような、必然のような」「すごい運命」「まるでエモいサッカー漫画の展開ですね！別々の道でトップになって再会するなんて激アツすぎます」「最高の同窓会ですね！それぞれの道で輝いている姿に胸が熱くなります」といった反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）