W杯5大会選出・長友佑都の妻・平愛梨、夫を宿した新作ネイルが大好評！
タレントの平愛梨が23日に自身のInstagramを更新し、現在2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）北中米大会で転戦中の夫・長友佑都がプリントされた新作ネイルを公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】愛に溢れた平愛梨の新作ネイル
平は「わたしのネイル」「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた」「嬉しすぎる！！とテンション高めに、新作ネイルを公開している。
写真で公開されているネイルでは、サッカーボールやW杯トロフィー、日本代表のエンブレムのほか、夫・長友の姿も。この仕上がりには「カオス達も『え⁈ママの手にPAPAがいる‼︎』とハイテンション」と、カオス（平の息子たちの愛称）も大喜びだったようだ。
コメント欄には「素敵過ぎます」「大好きなのが伝わってくる」「ネイル可愛すぎます」といった声が寄せられ、好評を博している。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）
【写真】愛に溢れた平愛梨の新作ネイル
平は「わたしのネイル」「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた」「嬉しすぎる！！とテンション高めに、新作ネイルを公開している。
コメント欄には「素敵過ぎます」「大好きなのが伝わってくる」「ネイル可愛すぎます」といった声が寄せられ、好評を博している。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）