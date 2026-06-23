2025年末より怪我の治療と回復のために療養していたJESSEが2026年8月、シーンへ復帰を果たす。以前より、“能登に力を届けたい”と伝え続けてきたJESSEの復帰ライブは8月1日、石川・七尾市文化ホールにて開催される自身主催フリーイベント＜能登の日 Bring The HOPE Project＞だ。

2010年にハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、2026年で16年目を迎えるフリーイベントが＜戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜＞だ。その＜戸越の日＞が、能登半島へ。＜能登の日＞として石川県七尾市に娯楽を届けるフリーイベントを目指して開催される。

2010年より続けてきた＜戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜＞は、“JESSEが東京・戸越公園のベンチにて弾き語り、聴き手と語り合う”──そんなスタイルに惹かれたリスナーが自由に集まるフリーイベントだ。毎年欠かさず開催されてきた同イベントは、事前情報告知一切なし。参加者の口コミだけで広がり、今では1,000人を超える来場者が集う。

そして開催される＜能登の日 Bring The HOPE Project＞には、音楽、アート、ファッション、古着、アメ車……JESSEを取り巻く多彩なカルチャーが、能登半島に集結。昨年の怪我療養から活動休止を経たJESSEの復帰一発目のイベントとして届けられる。「“娯楽”の力で、一人でも多くの笑顔が生まれることを願って。皆さまのご来場をお待ちしています」とのことだ。

■＜能登の日 Bring The HOPE Project＞

8月1日(土) 石川・七尾市文化ホール

open12:00 / start16:00

出演：JESSE & Friends

▼チケット

入場無料：エントリーシートへの記載が必要

https://forms.gle/ds3N8yYML6AcMapt6