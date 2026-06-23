インターネット上で楽しめる「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『えぶりでいホスト』が登場。

ウェディングをテーマにした、TVアニメ『えぶりでいホスト』のグッズが当たるくじです☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『えぶりでいホスト』-Eternal Love-

くじ販売期間：2026年6月22日11:00〜8月20日23:59

価格：1回770円(税込)+送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

2025年4月に放送されていた、TVアニメ『えぶりでいホスト』が「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。

作中に登場するユニークなホストたちのグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじを、インターネットで引くことができます！

2026年6月22日より販売がスタートする、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『えぶりでいホスト』-Eternal Love-は、“ウェディング”がテーマ。

ホストクラブ「クラブ・ワン」と「クラブ・トリリオン」のホストたちに、「クラブ・くいだおれ」のホスト「おこのみ太郎」も登場します。

婚礼衣装を身につけたホストたちの新規描き下ろしイラストを使用したグッズをA賞からG賞まで7等級ラインナップ。

描き下ろしイラストを堪能できるグッズのほか、メインテーマにぴったりの「リングネックレス」もあり、さまざまな賞品が展開されます☆

A賞：メモリアルクロス

サイズ：全長約100cm

種類：全8種

約100cmの大きさで、新規描き下ろしイラストを堪能できる、A賞の「メモリアルクロス」

全8種のラインナップで、タキシードに身を包んだホストたちがそろっています☆

B賞：オーロラアクリルスタンド

サイズ：全長約11〜15.5cm

種類：全8種

B賞の「オーロラアクリルスタンド」に施されているのは、角度によってきらめくオーロラ加工。

きらめくデザインのアクリルスタンドは、ウェディングテーマの描き下ろしイラストをより引き立てます！

C賞：リングネックレス

サイズ：リングサイズ 約11号、ケースサイズ 全長約5cm

種類：全8種

各ホストをイメージしたデザインの「リングネックレス」は、ウェディングの描き下ろしイラストにぴったりなグッズ。

ケース付きの全8種展開で、C賞の賞品として当たります☆

D賞：ぬいぐるみクリップ

サイズ：全長約6〜12.5cm

種類：全8種

ホストたちのお顔を表現した「ぬいぐるみクリップ」はD賞に登場。

デフォルメデザインがかわいらしく、目印にもおすすめです！

E賞：ステッカーセット

サイズ：全長約4〜9cm

種類：全8種

E賞は、2つのシールが楽しめる「ステッカーセット」

描き下ろしイラストの全身ダイカットデザインと、お顔をアップにしたデフォルメデザインの組み合わせです☆

F賞：オーロラ缶バッジ

サイズ：全長約 7.5cm

種類：全16種

キラキラのオーロラ加工がウェディングテーマにぴったり。

描き下ろしイラストを身につけて楽しめる「オーロラ缶バッジ」はF賞の賞品です！

G賞：カードセット

サイズ：全長約 8.5cm

種類：全8種

G賞の「カードセット」は、ホストからのメッセージが添えられたデザイン。

描き下ろしイラストが楽しめる1枚と、思わずキュンとするようなメッセージカードがセットになっています☆

TVアニメ『えぶりでいホスト』のキャラクターたちを、ウェディングテーマで新規描き下ろしたイラストグッズが当たるくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『えぶりでいホスト』-Eternal Love-は、2026年6月22日〜8月20日まで販売です！

©ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会

※実際の賞品とは異なる場合があります

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