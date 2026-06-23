セガが誇る2大キャラクターのアニバーサリーイヤーをお祝い！セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年
2026年に35周年を迎えた「ソニック」と「ぷよぷよ」が、セガ ラッキーくじに登場。
セガが誇る2大キャラクターの35周年をお祝いする、セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が発売されます☆
セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年
発売予定日：2026年6月23日(火)より順次
価格：1回 770円（税込）
取扱店：ローソン
※店舗への問合せは控えてください
※店舗により、取り扱いのない場合があります
※店舗により、発売時間が異なります
※数量限定のため完売の可能性もあります
2026年に35周年を迎えた、セガが誇る2大キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」のアニバーサリーイヤーとして、お祝いをテーマにしたセガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が発売されます！
セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年は、6等級+ラストラッキー賞で構成されたハズレなしのくじ。
「ソニックぬいぐるみ」「アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」など、オリジナルデザインのグッズが取りそろえられています☆
ラストラッキー賞には「カーバンクル」と「シャドウ」がセットになったぬいぐるみをラインナップ☆
ソニック賞 35周年記念 ソニックぬいぐるみ
サイズ：全長約30cm
王冠とマントを身につけた「35周年記念 ソニックぬいぐるみ」は、ソニック賞の賞品。
お祝い仕様のデザインで、特別感あるグッズです☆
ぷよぷよ賞 35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ
サイズ：全長約30cm
ぷよぷよ賞には「35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」をラインナップ。
王冠とマントを身に着けたデザインで、「アルル」と「みどりぷよ」はボタンで取り外しができ、セットでも単体でも飾って楽しめます！
A賞 35周年記念 描き下ろしアクリルパネル
サイズ：A4サイズ
種類：全2種
描き下ろしイラストを飾って楽しめるアクリルパネルは、A賞の賞品に登場。
2つのデザインで、どちらも「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」のキャラクターが共演しています☆
B賞 35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド
サイズ：全長約5〜7.3×6.45〜8cm
種類：全12種 ※種類は選べません
B賞は全12種展開の「35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド」
ミニサイズのアクリルスタンドなので、お出かけ時に持っていくこともできます！
C賞 35周年記念 描き下ろし 缶バッジ2柄セット
サイズ：全長約5cm
種類：全6種 ※種類は選べません
持ち歩けるグッズには、C賞の「35周年記念 描き下ろし 缶バッジ2柄セット」も。
全6種からランダムで1つがもらえます☆
D賞 35周年記念 描き下ろし A4ステッカー
サイズ：A4サイズ
種類：全10種
A4サイズに、描き下ろしイラストを詰め込んだステッカー。
デコレーションに使ったり、コレクションしたりと、さまざまな楽しみ方ができます！
ラストラッキー賞 35周年記念 カーバンクル＆シャドウぬいぐるみ
サイズ：カーバンクル 全長約30cm、シャドウ 全長約10cm
最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、「カーバンクル」と「シャドウ」がセットになったぬいぐるみ。
「カーバンクル」と「シャドウ」はボタンで取り外しができ、一緒でも単体でも飾れます☆
ダブルラッキー賞
くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」
抽選で5名に「35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド（B賞）」全種セットがプレゼントされます！
35周年を迎える、セガ2大キャラクターをお祝いするグッズが、セガ ラッキーくじに登場。
セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年は、、2026年6月23日順次、ローソンにて発売です☆
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