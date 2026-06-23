2026年に35周年を迎えた「ソニック」と「ぷよぷよ」が、セガ ラッキーくじに登場。

セガが誇る2大キャラクターの35周年をお祝いする、セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が発売されます☆

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年

発売予定日：2026年6月23日(火)より順次

価格：1回 770円（税込）

取扱店：ローソン

※店舗への問合せは控えてください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

2026年に35周年を迎えた、セガが誇る2大キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」のアニバーサリーイヤーとして、お祝いをテーマにしたセガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が発売されます！

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年は、6等級+ラストラッキー賞で構成されたハズレなしのくじ。

「ソニックぬいぐるみ」「アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」など、オリジナルデザインのグッズが取りそろえられています☆

ラストラッキー賞には「カーバンクル」と「シャドウ」がセットになったぬいぐるみをラインナップ☆

ソニック賞 35周年記念 ソニックぬいぐるみ

サイズ：全長約30cm

王冠とマントを身につけた「35周年記念 ソニックぬいぐるみ」は、ソニック賞の賞品。

お祝い仕様のデザインで、特別感あるグッズです☆

ぷよぷよ賞 35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ

サイズ：全長約30cm

ぷよぷよ賞には「35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」をラインナップ。

王冠とマントを身に着けたデザインで、「アルル」と「みどりぷよ」はボタンで取り外しができ、セットでも単体でも飾って楽しめます！

A賞 35周年記念 描き下ろしアクリルパネル

サイズ：A4サイズ

種類：全2種

描き下ろしイラストを飾って楽しめるアクリルパネルは、A賞の賞品に登場。

2つのデザインで、どちらも「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」のキャラクターが共演しています☆

B賞 35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド

サイズ：全長約5〜7.3×6.45〜8cm

種類：全12種 ※種類は選べません

B賞は全12種展開の「35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド」

ミニサイズのアクリルスタンドなので、お出かけ時に持っていくこともできます！

C賞 35周年記念 描き下ろし 缶バッジ2柄セット

サイズ：全長約5cm

種類：全6種 ※種類は選べません

持ち歩けるグッズには、C賞の「35周年記念 描き下ろし 缶バッジ2柄セット」も。

全6種からランダムで1つがもらえます☆

D賞 35周年記念 描き下ろし A4ステッカー

サイズ：A4サイズ

種類：全10種

A4サイズに、描き下ろしイラストを詰め込んだステッカー。

デコレーションに使ったり、コレクションしたりと、さまざまな楽しみ方ができます！

ラストラッキー賞 35周年記念 カーバンクル＆シャドウぬいぐるみ

サイズ：カーバンクル 全長約30cm、シャドウ 全長約10cm

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、「カーバンクル」と「シャドウ」がセットになったぬいぐるみ。

「カーバンクル」と「シャドウ」はボタンで取り外しができ、一緒でも単体でも飾れます☆

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

抽選で5名に「35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド（B賞）」全種セットがプレゼントされます！

35周年を迎える、セガ2大キャラクターをお祝いするグッズが、セガ ラッキーくじに登場。

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年は、、2026年6月23日順次、ローソンにて発売です☆

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