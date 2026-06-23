アメリカを発祥とする、6月22日の「オニオンリングの日」に合わせて、TGIフライデーズでは7日間限定の体験型イベントを開催。

お皿をステージに見立て、20個のオニオンリングを積み上げる「National Onion Ring Day」記念イベント「オニオンリングタワーに挑戦！」が実施されます☆

TGIフライデーズ「National Onion Ring Day」記念イベント

実施期間：2026年6月22日（月）〜6月28日（日）

実施店舗：TGI フライデーズ 全13店舗

世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」

世界中のレストランシーンを支えるグローバルフードブランド「McCain」とのコラボレーション企画として、「National Onion Ring Day」に合わせたイベントを実施。

6月22日の「National Onion Ring Day」を記念し、TGIフライデーズ全13店舗で体験型イベント「オニオンリングタワーに挑戦！」が期間限定で開催されます！

ONION RING TOWER CHALLENGE! / オニオンリングタワーに挑戦！

実施期間：2026年6月22日（月）〜6月28日（日） 【平日 17:00〜/ 土日 終日】

対象メニュー：20 RINGS 20個入りオニオンリング（2〜4名向け）979円(税込)

期間限定の体験型イベント「オニオンリングタワーに挑戦！」は、自由の女神が見守るニューヨークの摩天楼と、歓声に包まれたローマのコロッセオが舞台。

この7日間、フライデーズが贈るのは、ただのオニオンリングではありません！

それは、世界中の仲間がひとつになる、“伝説のオニオンリングタワー”への挑戦。

20個の「McCainオニオンリング」を一段ずつ積み上げ、自分だけのオニオンリングタワーを作ります☆

目の前のプレートは、さながら巨大なステージへ。

積み上がるタワーは、マンハッタンの超高層ビルにも伝説の闘技場コロッセオにも挑む、新たなランドマークへと姿を変えていきます。

完成したオニオンリングのタワーは、撮影がおすすめ。

期間中、SNSに投稿すると、数量限定のオリジナルステッカーがもらえます！

自由の女神にマンハッタン、コロッセオを超える、仲間と一緒に積んで・笑って・歓声を上げながら楽しめる体験イベントです☆

6月22日の「オニオンリングの日」に合わせて、20個のオニオンリング積み上げる体験イベントを7日間限定で開催。

TGIフライデーズの「National Onion Ring Day」記念イベント「オニオンリングタワーに挑戦！」は、2026年6月22日から6月28日まで開催です！

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