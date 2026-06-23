回転寿司チェーンの「くら寿司」にて「うなぎとまぐろ」フェアを開催。

かき氷を使った旨辛冷麺も新発売され、暑い季節にスタミナチャージできるメニューや食欲そそる麺メニューが楽しめます☆

くら寿司「うなぎとまぐろ」フェア

期間：2026年6月26日(金)〜

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

回転寿司チェーン「くら寿司」が、浜名湖産のウナギを使ったメニューや、人気の中とろを全店同一の特別価格110円で販売する「うなぎとまぐろ」フェアを開催。

夏の到来に向けて、スタミナ補給にぴったりのウナギやマグロを使ったメニューが用意されます。

「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」や「うな玉」、人気メニュー「熟成中とろ（一貫）」がお得に楽しめるフェアです！

また、「うなぎとまぐろ」フェア開催同日より、ふわふわのかき氷「夢のふわ雪」を使った「スノーマウンテン旨辛冷麺」も期間・数量限定で販売。

うなぎやまぐろでスタミナチャージし、旨辛冷麺でひんやり涼しくなれば、暑い夏も元気に乗り切れそうです☆

【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月5日（日）

価格：380円

浜名湖養魚漁業協同組合のブランド「でしこうなぎ」を使用した「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」

大豆イソフラボン由来の飼料を使い、脂質豊富でふっくらとした身質に育てられています。

じっくり焼き上げ、旨みを閉じ込めた、夏を乗り切るメニューです！

うな玉

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月5日（日）

価格：160円

香ばしい皮目に、とろっとした温泉卵のハーモニーを堪能できる「うな玉」

ウナギと温泉玉子の組み合わせで、栄養補給できます☆

熟成中とろ（一貫）

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月5日（日）

価格：110円 ※全店同一価格での販売

期間限定で、全店同一価格の110円で提供する「熟成中とろ（一貫）」

マグロの中トロ部分から、特に脂乗りの良いものが厳選されています。

一定期間熟成させることで、旨みと上質な脂の甘みを最大限に引き出した一皿です。

熟成大とろ（一貫）

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月5日（日）

価格：380円

マグロからわずか5％ほどしか取れない、希少部位を使用した「熟成大とろ（一貫）」も「うなぎとまぐろ」フェアにラインナップ。

とろけるような脂の旨みを引き出すため、独自の熟成技術を施したこだわりのメニューです☆

ギルティ ガーリックチキンステーキ

価格：230円

販売期間：6月26日（金）〜7月5日（日）

持帰り：不可

「うなぎとまぐろ」フェアでは、暑くなるこれからの季節にぴったりな、スタミナメニューも展開。

創作寿司「ギルティ ガーリックチキンステーキ」は、揚げニンニクを一貫に一個乗せた背徳感のある一品です！

玉ねぎやりんごのフルーティーな甘みに、程よい酸味とブラックペッパーの香りがアクセントになった醤油ベースのステーキソースで味付け。

ジューシーに焼き上げたチキンにソースが絡み、ガーリックが効いた味わいで、スタミナ感にあふれています☆

ザクザクスパイシー 牛カルビ

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月9日（木）

価格：180円

持帰り：不可

香ばしさとクセになる辛みが、暑さで落ちやすい食欲を一気に刺激してくれる「ザクザクスパイシー 牛カルビ」

人気の「旨だれ牛カルビ」に、ザクザク食感のスパイシーな中華風シーズニングと、フライドガーリックを混ぜ合わせた揚げパン粉をプラスしています。

夏こそがっつり食べて、エネルギーを補充したい人にぴったりのメニューです！

オーガニックはまち

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月5日（日）

価格：300円

2025年5月にオープンした、くら寿司のハイグレードブランドであるプレミアム回転寿司「無添蔵 中目黒店」の人気メニュー「オーガニックはまち」が、くら寿司でも楽しめます☆

日本で初めて、国際的基準を満たしたオーガニック水産物として認証を取得した「オーガニックはまち」

疲労感や体調の改善が期待できるといわれ、シジミに多く含まれる「オルニチン」が、通常の天然ハマチと比べ3倍※含まれています。

また、オメガ3(DHAなど)を含む不飽和脂肪酸も豊富。

期間限定で提供され、「くら寿司」で味わう絶好のチャンスです！

※株式会社総合水研究所2021年10月調べ。天然はまちとの比較数値。【mg/100g当たり比較値、飽和脂肪酸および不飽和脂肪酸の組成比】

超熟成 さより（一貫）

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月5日（水）

価格：115円

独自の“二段階熟成”を施した超熟成シリーズから、「超熟成 さより（一貫）」が新登場。

淡泊な味わいが特徴のサヨリを、独自の二段階熟成によって、旨みを凝縮しています。

超熟成 あじ（一貫）

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月5日（水）

科各句：115円

超熟成シリーズの新商品には、アジを使ったお寿司も登場。

くら寿司の定番メニューアジを、くら寿司独自の“二段階熟成”によってさらに美味しく、上品な甘みともっちり食感が堪能できるひと皿に仕上げられています。

スノーマウンテン旨辛冷麺

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木）

価格：540円

持帰り：不可

ウナギやマグロ、夏向けのスタミナメニューでお腹を満たしたら、清涼感で心身をリフレッシュ。

「うなぎとまぐろ」フェアの開催に合せて「スノーマウンテン旨辛冷麺」が登場します☆

“ふわふわの雪”のような口どけの「夢のふわ雪」を、冷麺にたっぷりトッピングした新メニュー。

牛骨を長時間炊き出した牛だしベースの特製スープは、さっぱりとしながらも奥深い味わいです。

「夢のふわ雪」は、天然水を長時間かけて冷やして作った純度の高い専用氷を、専門店で使われる高級かき氷機で削っています。

かき氷とスープを混ぜ合わせ、ヤンニョンジャンで好みの辛さに調整できるのもポイント。

刺激的な辛さと、冷たいスープの心地よい涼感を楽しめる冷麺です！

トリュフコロッケ

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木）

価格：250円

※お持ち帰り不可

炒めた玉ねぎを使用することで甘みを、国産牛乳とバターを使用することで濃厚なコクのあるクリームに仕上げている「トリュフコロッケ」

衣は2回つけることで、外側はさくっと、中はとろっとした食感を実現しています。

クリーミーで濃厚なコクがトリュフソースの芳醇な香りを包み込み、一体感のある贅沢な味わいです☆

国産ダブルメロンショートケーキ

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木）

価格：650円

トッピング（上から順に）：セルフィーユ、赤肉メロンソースあえ、グリーンメロン（皮つき）、ホイップ、メロンケーキベース

持帰り：不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いがありません

KURA ROYALからは、2種類の国産メロンを使用した、尽くしの贅沢ケーキ「国産ダブルメロンショートケーキ」が登場。

赤肉メロンは、とろけるような食感と濃厚な甘さが特徴です。

果汁やピューレを使ったソースと合わせることで、一層なめらかな口どけを実現。

青肉メロンはフレッシュな状態でトッピングしており、みずみずしく爽やかな味わいをそのまま楽しめます。

ふんわりと焼き上げたスポンジに、メロン風味のソースとクリームをサンド。

トップには2種のメロンを贅沢に盛り付け、異なる食感と風味を一度に堪能できる、初夏にふさわしい華やかな一品です☆

スタミナチャージできるような、ウナギやマグロのお寿司に、食欲そそる創作寿司に旨辛冷麺もラインナップ。

くら寿司の「うなぎとまぐろ」フェアは、2026年6月26日より開催です！

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