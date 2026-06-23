ドトール「夏メニュー」6・25から 新作ミラノサンド＆ミルクレープなどずらり 一部商品は販売終了【一覧・価格】
ドトールコーヒーは、６月25日より夏のおすすめ新商品を各種発売する。
【画像多数】ドトール夏の新メニュー ドリンク・ミラノサンド・スイーツ新作ずらり
新作ドリンクでは、フルーティーな『ピーチレモネードソーダ』『ライチ＆マンゴー ジャスミン』や、ひんやり冷たいヨーグルンの新フレーバー『マンゴー＆パインヨーグルン』『ドラゴンフルーツヨーグルン』が登場する。
フードでは、毎年人気の夏の定番「期間限定ミラノサンド牛カルビ」シリーズからは、基本の味に加えて『さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン』『コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ』『旨辛牛カルビ 麻辣』の4種を用意する。
このほか、果実感たっぷりの新作スイーツ『果実を食べる 白桃ミルクレープ』と『果実を食べる マンゴーヨーグルト』もそろい、気分に合わせて夏を満喫できるラインナップとなる。
■ピーチレモネードソーダ
550円（税込）
白桃のまろやかな味わいに、レモンの爽やかな酸味と炭酸の刺激をプラス。ジューシーな果実感とすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのリフレッシュドリンク。 ※はちみつを使用
■ライチ＆マンゴー ジャスミン
480円（税込）
ライチシロップとマンゴーの果肉に華やかな香りのジャスミンティーを合わせた、夏限定のフルーティーな一杯。さっぱりと楽しめる。
※「アイスコーヒーオハナブレンド」「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」は6月24日で販売を終了。
■マンゴー＆パインヨーグルン
Sサイズ 500円（税込）〜
ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、マンゴーパインソースを合わせた。トロピカルフルーツの風味が広がる、夏にぴったりの一杯。
■ドラゴンフルーツヨーグルン
Sサイズ 500円（税込）〜
ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、ドラゴンフルーツ＆パッションフルーツソースを合わせた。ドラゴンフルーツの鮮やかな色合いとパッションフルーツのトロピカルな味わいが、夏にぴったりの一杯。
※ヨーグルンは一部取扱いのない店舗あり
■期間限定ミラノサンド 牛カルビ
630円（税込）
牛カルビに甘辛いタレを合わせ、ブラックペッパーでアクセントをつけた、食欲をそそる期間限定のミラノサンド。口の中でじゅわっと広がる牛カルビの旨みとブラックペッパーの香りを楽しめる。
※「ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜」は、一部店舗を除き6月24日で販売を終了。
■期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に、ねぎ塩ソースとレモンをトッピング。牛カルビの食べごたえはそのままに、具沢山のねぎ塩ソースとレモンのさっぱりした味わいを楽しめる一品。
■期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に韓国のりとスライスチーズをトッピング。しっかりとした味つけの牛カルビにスライスチーズを合わせることでまろやかさをプラス。さらに韓国のりの香ばしい香りと塩味がアクセントになり、後を引くおいしさ。
※韓国のりは国内製造
■期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に麻辣ソースと糸唐辛子をトッピング。しっかりと味付けした牛カルビに、花椒の香り豊かな麻辣ソースを合わせ、しびれる刺激をプラスした。彩りのアクセントに糸唐辛子をトッピングした、食欲をそそる一品。
■果実を食べる 白桃ミルクレープ
530円（税込）
白桃の果肉をトッピングした、期間限定のミルクレープ。トッピングした果肉は、食べた瞬間ジュワッとした果実感を口いっぱいに楽しめる。1枚1枚焼き上げた香ばしいクレープ生地には、後味さっぱりのキルシュ入りホイップと爽やかな酸味のレモンカードを重ねた。
※「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」は6月24日で販売を終了
■果実を食べる マンゴーヨーグルト
560円（税込）
マンゴーとパッションフルーツの果実感を楽しめるケーキ。さっぱりとしたヨーグルトチーズムースがマンゴーの甘みを引き立て、デザート感と軽やかさを両立した、夏に食べたい味わいに仕上げた。
※「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」は6月24日で販売を終了
【画像多数】ドトール夏の新メニュー ドリンク・ミラノサンド・スイーツ新作ずらり
新作ドリンクでは、フルーティーな『ピーチレモネードソーダ』『ライチ＆マンゴー ジャスミン』や、ひんやり冷たいヨーグルンの新フレーバー『マンゴー＆パインヨーグルン』『ドラゴンフルーツヨーグルン』が登場する。
フードでは、毎年人気の夏の定番「期間限定ミラノサンド牛カルビ」シリーズからは、基本の味に加えて『さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン』『コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ』『旨辛牛カルビ 麻辣』の4種を用意する。
■ピーチレモネードソーダ
550円（税込）
白桃のまろやかな味わいに、レモンの爽やかな酸味と炭酸の刺激をプラス。ジューシーな果実感とすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのリフレッシュドリンク。 ※はちみつを使用
■ライチ＆マンゴー ジャスミン
480円（税込）
ライチシロップとマンゴーの果肉に華やかな香りのジャスミンティーを合わせた、夏限定のフルーティーな一杯。さっぱりと楽しめる。
※「アイスコーヒーオハナブレンド」「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」は6月24日で販売を終了。
■マンゴー＆パインヨーグルン
Sサイズ 500円（税込）〜
ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、マンゴーパインソースを合わせた。トロピカルフルーツの風味が広がる、夏にぴったりの一杯。
■ドラゴンフルーツヨーグルン
Sサイズ 500円（税込）〜
ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、ドラゴンフルーツ＆パッションフルーツソースを合わせた。ドラゴンフルーツの鮮やかな色合いとパッションフルーツのトロピカルな味わいが、夏にぴったりの一杯。
※ヨーグルンは一部取扱いのない店舗あり
■期間限定ミラノサンド 牛カルビ
630円（税込）
牛カルビに甘辛いタレを合わせ、ブラックペッパーでアクセントをつけた、食欲をそそる期間限定のミラノサンド。口の中でじゅわっと広がる牛カルビの旨みとブラックペッパーの香りを楽しめる。
※「ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜」は、一部店舗を除き6月24日で販売を終了。
■期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に、ねぎ塩ソースとレモンをトッピング。牛カルビの食べごたえはそのままに、具沢山のねぎ塩ソースとレモンのさっぱりした味わいを楽しめる一品。
■期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に韓国のりとスライスチーズをトッピング。しっかりとした味つけの牛カルビにスライスチーズを合わせることでまろやかさをプラス。さらに韓国のりの香ばしい香りと塩味がアクセントになり、後を引くおいしさ。
※韓国のりは国内製造
■期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣
690円（税込）
甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に麻辣ソースと糸唐辛子をトッピング。しっかりと味付けした牛カルビに、花椒の香り豊かな麻辣ソースを合わせ、しびれる刺激をプラスした。彩りのアクセントに糸唐辛子をトッピングした、食欲をそそる一品。
■果実を食べる 白桃ミルクレープ
530円（税込）
白桃の果肉をトッピングした、期間限定のミルクレープ。トッピングした果肉は、食べた瞬間ジュワッとした果実感を口いっぱいに楽しめる。1枚1枚焼き上げた香ばしいクレープ生地には、後味さっぱりのキルシュ入りホイップと爽やかな酸味のレモンカードを重ねた。
※「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」は6月24日で販売を終了
■果実を食べる マンゴーヨーグルト
560円（税込）
マンゴーとパッションフルーツの果実感を楽しめるケーキ。さっぱりとしたヨーグルトチーズムースがマンゴーの甘みを引き立て、デザート感と軽やかさを両立した、夏に食べたい味わいに仕上げた。
※「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」は6月24日で販売を終了