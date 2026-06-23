「約2倍のアクエリアス、950mlがもらえる!?」ファミマの「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン、注目商品を解説
ファミリーマートは、6月23日から7月13日まで“夏”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国約1万6400店舗で開催する。対象商品を購入すると、後日引き換え可能な無料引換券がレシートに印字される人気企画で、今回は夏の水分補給や食事、おやつ需要に応える全97品をラインアップ。飲料やカップ麺、お菓子など幅広い商品が対象となるなか、今回は特に注目したい商品をピックアップして紹介する。
【一覧】あの商品も対象!? 3週連続でおトクなファミマ全97商品をチェック！
まずお菓子カテゴリーでは、新商品と人気商品の組み合わせに注目。第1週は「明治 ロカボナッツアーモンド ポケットパック」を購入すると、「きのこの山 ポケットパック」または「たけのこの里 ポケットパック」と引き換えられる。新商品を試しながら、定番チョコレート菓子も楽しめる内容となっている。
さらに第2週には「ガルボ」シリーズが対象に。「ガルボ チョコ」や「ガルボ つぶ練り苺」などを購入すると、同じガルボシリーズと引き換えられるため、実質的に好きな味をもう1袋楽しめる。お菓子好きには見逃せないラインアップとなりそうだ。
カップ麺好きなら、第1週の日清「カップヌードル」シリーズも外せない。対象のカップヌードルのビッグサイズまたはレギュラーサイズを購入すると、ファミマルの170円カップ麺が1個もらえる。定番商品を購入しながら、「濃厚札幌味噌」や「背脂風中華そば」など別ジャンルのカップ麺も楽しめるのが魅力だ。
飲料においては、第1週に「お〜いお茶 濃い茶」または「お〜いお茶 緑茶」の600mlを購入すると、同じお〜いお茶600mlと引き換えられる。毎日飲む人にとっては実質半額感覚で利用できるため、ストック用としても活用できそうだ。
そして今回のラインアップの中でも特にインパクトが大きいのが、第3週に登場する「アクエリアス」だ。500mlを購入すると、引き換え対象は950ml。約2倍の容量の商品がもらえる計算で、水分補給の機会が増える夏場には特におトク感が高い組み合わせといえる。
このほかにも、さまざまなお菓子やカップ麺、コーヒー、炭酸飲料など幅広い商品が対象となる。物価高が続く今だからこそ、普段買う商品でお得に利用できる今回のキャンペーン。対象商品をチェックして、上手に活用してみてはいかがだろうか。
まずお菓子カテゴリーでは、新商品と人気商品の組み合わせに注目。第1週は「明治 ロカボナッツアーモンド ポケットパック」を購入すると、「きのこの山 ポケットパック」または「たけのこの里 ポケットパック」と引き換えられる。新商品を試しながら、定番チョコレート菓子も楽しめる内容となっている。
さらに第2週には「ガルボ」シリーズが対象に。「ガルボ チョコ」や「ガルボ つぶ練り苺」などを購入すると、同じガルボシリーズと引き換えられるため、実質的に好きな味をもう1袋楽しめる。お菓子好きには見逃せないラインアップとなりそうだ。
カップ麺好きなら、第1週の日清「カップヌードル」シリーズも外せない。対象のカップヌードルのビッグサイズまたはレギュラーサイズを購入すると、ファミマルの170円カップ麺が1個もらえる。定番商品を購入しながら、「濃厚札幌味噌」や「背脂風中華そば」など別ジャンルのカップ麺も楽しめるのが魅力だ。
飲料においては、第1週に「お〜いお茶 濃い茶」または「お〜いお茶 緑茶」の600mlを購入すると、同じお〜いお茶600mlと引き換えられる。毎日飲む人にとっては実質半額感覚で利用できるため、ストック用としても活用できそうだ。
そして今回のラインアップの中でも特にインパクトが大きいのが、第3週に登場する「アクエリアス」だ。500mlを購入すると、引き換え対象は950ml。約2倍の容量の商品がもらえる計算で、水分補給の機会が増える夏場には特におトク感が高い組み合わせといえる。
このほかにも、さまざまなお菓子やカップ麺、コーヒー、炭酸飲料など幅広い商品が対象となる。物価高が続く今だからこそ、普段買う商品でお得に利用できる今回のキャンペーン。対象商品をチェックして、上手に活用してみてはいかがだろうか。