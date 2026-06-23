元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、現役時代のメキシコ修業でのエピソードを明かした。

この日は、プロ野球西武の本拠地・ベルーナドームの酷暑対策について紹介。会場の環境についてのトークに展開した。

メキシコにプロレス留学した経験を持つ北斗に対し、MCの垣花正は「メキシコっていろんな地域がありますけど、必ずしも治安がよくない地域もあるし、ガラは悪いし、場末みたいな場所もあったりするわけじゃないですか。そういうところで戦い続けた時期があるってことですか？」と尋ねた。

北斗は「あるよ！」と返答。「紙コップに小便入れて引っかけられたことがある。それが引っかかるのよ。かけようと思ってやっているから、こういうところに」と、右上腕あたりを示しながら明かした。衝撃的な出来事に、スタジオには悲鳴が上がった。

屈辱的な事態に、北斗は痛烈な仕返しをしたという。「その手で締め上げるんだよ。どうだ！臭えだろ！って」。スタジオは爆笑に包まれていた。

北斗の知られざる苦労話に、作家の岩下尚史氏も感激。「今の成功は、我々じゃ想像つかない苦労の…ホントにそう思った。偉いよ」と、しみじみ語っていた。