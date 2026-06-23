子犬は初めての病院に怯え、２回目に行った時は注射を打たれて鳴いていたそう。すっかり病院嫌いになってしまったかと思いきや、3回目で成長した姿を見せて…？尊い成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で32万6000回再生を突破しています。

【動画：初めての病院で『不安な顔』になる子犬→3回目の通院で『また怖がるかな』と思ったら、先生に…『まさかの反応』】

初めて病院に行った時の様子

YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」に投稿されたのは、柴犬の子犬「ノン」くんが少しずつ動物病院に対する恐怖を克服して成長していく様子です。

初めて病院に行った日、ノンくんは待合室にいる時から不安そうな表情をしていたそう。そして診察台に乗るとソワソワしながら匂いを嗅ぎ始め、先生に診てもらっている間もずっと怯えていたとか。

それでも騒いだり暴れたりせずにいい子で頑張ってくれていたノンくんですが、診察が終わると「怖かったよ～！もう何もされないように隠れておこう…」とばかりに飼い主さんの腕にお顔を埋めてしまったそう。

2回目は注射されてギャン鳴き！

2回目に病院に行った時もノンくんは落ち着かない様子だったものの、先生に会うと喜んでいたとか。どうやら前回よりも病院への恐怖心が薄れたようです。しかしこの日は初めての注射という試練が待ち受けていました。

先生が背中にチクッと注射を打った瞬間に、「キャンキャン！」と悲鳴を上げるノンくん。注射の後も「痛かった～」と眉を下げてしょんぼりしていたそう。なんとか注射に耐えてくれたのは偉いですが、痛い思いをしたことで病院嫌いになってしまったかも…？

3回目の成長した姿が尊い

3回目に病院に行った時のノンくんは、やはり注射を経験したことで怖くなったのか、待合室でプルプル震えていたそう。しかし飼い主さんが抱っこしてあげていたら、だんだんリラックスしてきたとか。看護師さんを見つけて嬉しそうに駆け寄る場面もあり、診察台に上がってからは、姿勢よくお座りして先生を待っていたといいます。

そして先生が来るとしっぽを振って大歓迎し、注射されても今度は鳴かずに耐えていたとか。どうやらノンくんは先生や看護師さんを大好きになったことで、恐怖を乗り越えられたようですね！尊い成長記録は、たくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「素晴らしい成長記録」「良く頑張ったね～。偉いよ」「今後の成長も楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

その後もノンくんはすくすく成長し、現在は6歳になっているそう。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。