ボールをキャッチしようとするゴールデンレトリバーさんの写真を撮影したら…。見事なまでの失敗と『情けない表情』が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になる、無邪気で微笑ましいその光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：ボールキャッチをする大型犬→見事なまでに失敗してしまい…あまりにも情けない『表情』】

ボールキャッチをする大型犬→見事に失敗してしまって…

Xアカウント『@mofusenna』に投稿されたのは、ボール遊びをするゴールデンレトリバーさんの微笑ましすぎる行動。

この日も、大好きなボール遊びに夢中になっていたという「セナ」くん。

ボールキャッチで遊ぶために飼い主さんがボールを投げると…思いがけず、『情けない表情』を披露してしまうこととなったようです。

思った以上に『情けない表情』に絶賛続々

姿勢を低くしながら、高く上がったボールをしっかりと見つめて、狙いを定めていたというセナくん。

そのお姿はまさに『ボール遊びのプロ』と呼ぶにふさわしい気迫をも感じさせるものだったようですが…。

軽くジャンプしながらハムッと飛びついたというセナくんですが、どうやら狙いがズレてしまったのか、ボールは頭の上に。

脳内シミュレーションではしっかりとお口にくわえられているはずのボールの行方を見失ってしまったセナくんの表情は、まるで絵に描いたような『困り顔』になってしまった模様。

そして次の瞬間には『ハッ…ボールはどこへ…！』と、焦ったような表情に…！

全力で一生懸命に遊んでいるからこそみられるセナくんの表情は、まるで小さな子どものようであまりにも愛くるしいもの。

まるでパラパラ漫画を見ているような気分にさせられる無邪気かつ、ちょっぴり情けない一連の出来事は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいｗｗ」「ボールキャッチ失敗して情けない顔してるの最高にわかる」「こういうの癒される」「キュンとしました」などのコメントが寄せられています。

ボール遊びが大好きすぎるわんぱくな男の子

2020年12月28日生まれのセナくんは、とにかくボール遊びが大好きな男の子。

ドッグランに出かけ、『もう帰るよ！』と言われても夢中で遊び続けては飼い主さんたちに強制連行されてしまうこともあるのだそう。

わんぱくで遊び好き、飼い主さんたちに溺愛されながら自由にのびのびと遊びを堪能するセナくんの日常はゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mofusenna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。