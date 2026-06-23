自民党の政治資金パーティーをめぐる収支報告書の不記載事件で、東京地裁は参議院岐阜選挙区選出の元議員、大野泰正被告（67）に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。

【写真を見る】記者の質問受けず1分半ほどで退席…元参議院議員 大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決 ｢一部真実を理解いただけなかったことは遺憾｣ 自民党の“裏金”事件

判決などによりますと元参議院議員の大野泰正被告は、自民党・旧安倍派の政治資金パーティーを巡り、元秘書の岩田佳子被告と共謀し、2018年から2022年にかけて、自身の政治団体の収支報告書にキックバックされたパーティー券収入、約5100万円を記載しなかった政治資金規正法違反の罪に問われていました。

罰金60万円の有罪判決も 4年分は無罪

パーティー券収入が、報告書に記載が必要な寄付にあたるかどうかが争点となる中、23日、東京地裁は「収入は寄付にあたる」と指摘。

2022年の約1100万円分について虚偽の記入を行うことを共謀していたとして、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。

一方、2021年までの4年分については共謀の成立には疑いが残るとして無罪としました。

一連の事件で、国会議員を務めた被告に判決が言い渡されるのはこれが初めてです。

記者の質問を受けることなく…1分半ほどで退席

一貫して無罪を主張していた大野被告は判決後…



（大野被告）

「大半の部分は、ご理解をいただいたことに大変感謝を申し上げます。ただ一部、真実をご理解いただけなかったことは、大変遺憾に思います」



大野被告はこのように述べたうえで、政治不信を招いたことを謝罪し、記者から質問を受けることなく、1分半ほどで退席しました。

地盤だった、岐阜県羽島市では…



（羽島市民）

「何とか止められなかったのか残念な気持ち」

「疑われているなら、もっと早く自分で出てきて説明すべき」



大野被告側は控訴については今後、検討するということです。