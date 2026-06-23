2026年6月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気持ちがクサクサ。興味がある場所に行けば思わぬ幸運が。
人に理解されず悩みそう。でも無愛想な態度や皮肉はNG。
空想の世界が楽しい日。でもボーッとしてミスする心配あり。
中途半端なまま諦めないように。継続こそ力になる暗示。
怖くて不思議な体験をしそう。でも言いふらさないこと。
グループ行動に救いあり。無理難題も楽々とクリア可能。
生活がマンネリ気味。嘆くより改善する努力をしてみて。
仕事や用事以外のことで成果が。とことん趣味を楽しもう。
おしゃべりにツキ。話題集めをしておくと役に立つはず。
ラッキーナンバーは「3」。3人で行動、3番目の選択が吉！
個性的な人と親しくしよう。いいアイデアをもらえそう。
困ったときは友人に協力を頼むのが正解。解決の近道に！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気持ちがクサクサ。興味がある場所に行けば思わぬ幸運が。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人に理解されず悩みそう。でも無愛想な態度や皮肉はNG。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
空想の世界が楽しい日。でもボーッとしてミスする心配あり。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
中途半端なまま諦めないように。継続こそ力になる暗示。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
怖くて不思議な体験をしそう。でも言いふらさないこと。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
グループ行動に救いあり。無理難題も楽々とクリア可能。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
生活がマンネリ気味。嘆くより改善する努力をしてみて。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
仕事や用事以外のことで成果が。とことん趣味を楽しもう。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
おしゃべりにツキ。話題集めをしておくと役に立つはず。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ラッキーナンバーは「3」。3人で行動、3番目の選択が吉！
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
個性的な人と親しくしよう。いいアイデアをもらえそう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
困ったときは友人に協力を頼むのが正解。解決の近道に！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)