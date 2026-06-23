今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月24日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


気持ちがクサクサ。興味がある場所に行けば思わぬ幸運が。

11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


人に理解されず悩みそう。でも無愛想な態度や皮肉はNG。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


空想の世界が楽しい日。でもボーッとしてミスする心配あり。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


中途半端なまま諦めないように。継続こそ力になる暗示。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


怖くて不思議な体験をしそう。でも言いふらさないこと。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


グループ行動に救いあり。無理難題も楽々とクリア可能。

6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


生活がマンネリ気味。嘆くより改善する努力をしてみて。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


仕事や用事以外のことで成果が。とことん趣味を楽しもう。

4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


おしゃべりにツキ。話題集めをしておくと役に立つはず。

3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


ラッキーナンバーは「3」。3人で行動、3番目の選択が吉！

2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


個性的な人と親しくしよう。いいアイデアをもらえそう。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


困ったときは友人に協力を頼むのが正解。解決の近道に！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)