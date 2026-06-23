「え？海老蔵さんが描いたの？」市川團十郎、自作絵画に絶賛の声！ 「奥様も、きっとよろこんでいる」
「え？海老蔵さんが描いたの？」市川團十郎、自作絵画に絶賛の声！ 「奥様も、きっとよろこんでいる」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月22日、自身のInstagramを更新。自作の絵画を披露し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】市川團十郎の自作絵画
「す、凄く上手でビックリ!!」團十郎さんは「この作品は福岡の高玉さんというお寿司屋さんに飾ってあります」とつづり、6枚の写真を投稿。歌舞伎の登場人物のような美しい和風の作品や、隈（くま）取りを抽象的に描いた作品など、どれもハイクオリティーです。役者としてだけでなく、作家としても素晴らしい才能を感じます。
ファンからは「す、凄く上手でビックリ!!」「え？海老蔵さんが描いたの？」「絵もすごい」「お店の雰囲気に絵がマッチして、すごく素敵です」「鬼気迫るようなオーラを感じます！」「奥様も、きっとよろこんでいる」などの声が寄せられました。
「才能が違いますね！」6日の投稿では「前回の個展の作品選び」の様子を公開した團十郎さん。絵画だけでなく、写真もあることが分かります。ファンからは「才能が違いますね！」「團十郎さんは芸術家です」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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