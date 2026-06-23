Snow Man向井康二、サプライズ登壇で歓声 実はAぇ! group小島健＆正門良規にポロリしていた「今度、よろしくな！って」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が23日、都内で行われた実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに、出演者にも完全シークレットでサプライズ登壇した。
【全身ショット】なかよし！きょうもボケてツッコミ合った向井康ニ＆末澤誠也
舞台あいさつでは、本作で主演を務めたAぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が、公開されてからの反響や副音声上映、この日解禁された7月2日に全国6劇場で実施される「発シェー可能 応援上映」についてトーク。その中で、前作で長男・おそ松を演じ、今作で“旧おそ松”を演じた向井からの手紙を末澤が読み上げると、客席扉から向井が登場した。
突然の登場に会場が歓声が上がる中、「噛むのやめてくれる？大事なところ」とさっそく末澤にツッコんだ向井。司会者から「おしゃべりモンスター」と称されると、仕事の合間に駆けつけたと言い「1時間しかしゃべられへん！」とボケてツッコまれるなど、軽快なトークを繰り広げた。客席に向かって「何しに来たんですか皆さん。あなたたちの口は何のためにあるんですか！」と怒とうのコール＆レスポンスを要求する一幕も。
先日、小島と正門がパーソナリティを務めるラジオにゲスト出演したことについて、向井は「楽しかったー！」と声を弾ませたが、隣で聞いていた小島が「『今度、御礼舞台あいさつよろしくな！』って」と暴露しニヤリ。向井は「だから、2人は仕掛人！」としつつ、ポロリしてしまった瞬間にまずいと思い「なくなったやつや!」とごまかしたと苦笑い。「スケジュール見たら、詳細の上に『※サプライズ出演』って…誰が見るねん！」とボヤき笑いを誘っていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【全身ショット】なかよし！きょうもボケてツッコミ合った向井康ニ＆末澤誠也
舞台あいさつでは、本作で主演を務めたAぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が、公開されてからの反響や副音声上映、この日解禁された7月2日に全国6劇場で実施される「発シェー可能 応援上映」についてトーク。その中で、前作で長男・おそ松を演じ、今作で“旧おそ松”を演じた向井からの手紙を末澤が読み上げると、客席扉から向井が登場した。
先日、小島と正門がパーソナリティを務めるラジオにゲスト出演したことについて、向井は「楽しかったー！」と声を弾ませたが、隣で聞いていた小島が「『今度、御礼舞台あいさつよろしくな！』って」と暴露しニヤリ。向井は「だから、2人は仕掛人！」としつつ、ポロリしてしまった瞬間にまずいと思い「なくなったやつや!」とごまかしたと苦笑い。「スケジュール見たら、詳細の上に『※サプライズ出演』って…誰が見るねん！」とボヤき笑いを誘っていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。