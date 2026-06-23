「ナショナルズ４−１フィリーズ」（２２日、ワシントン）

２０２５年まで３年間、巨人に在籍したナショナルズのフォスター・グリフィン投手が先発して８回途中を４安打１失点、９奪三振で８勝目を挙げた。

初回無死からは、昨季の首位打者・ターナー、メジャー全体１位の２９本塁打を記録しているシュワバーをともに空振り三振。４回は４番から始まった攻撃で３者連続三振を記録した。

勝ち数はチームトップで、ナ・リーグで１位と２勝差の５位につけている。６月は４試合に登板し、５回以上を投げて１失点以下。直近３試合は全て６回以上を投げており、防御率３・１５と安定感抜群だ。

巨人時代は怪我もあって３年連続６勝だったが、２０２５年には防御率１・６２と結果を残し、今季からメジャーに復帰。来日前はメジャーで通算７試合しか登板がなかった左腕が、日本球界を経て才能を開花させている。

ヒゲを伸ばした精悍の顔つきでエース級の奮闘を続けており、ファンからは「圧巻の投球だね。６月は本当に安定感がすごい」「日本で６勝どまりだったのにアメリカでもう８勝？」「日本時代から成長しててカッコいいわ」「安定感がすごすぎる」と反応があった。