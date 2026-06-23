サッカー北中米Ｗ杯・日本代表が２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦を行い、日本が４-０でチュニジアに勝利した。

中継した日本テレビのＷ杯スペシャルナビゲーター・竹内涼真は、前夜から事前番組などに軒並み出演。試合前もピッチサイドから生中継に出演し、試合後は上田綺世、鎌田大地らにインタビューした。

高校時代、ヴェルディのユースでプレーし、現在も筋トレを欠かさない竹内は、身長１８７ｃｍで、選手と並んでも見劣りしない体格。試合後、代表ユニホーム姿を脱いで白いタンクトップ姿の写真や、メキシコの現地サポーターらと盛り上がる写真をＳＮＳにアップ。

コメント欄には「後ろ姿が勝男過ぎて震える♥」「タンクトップ、勝男思い出す♥」と竹内が出演したＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の勝男役を重ねた反応が。ほかに「りょーま！と呼ばせていただきました！！！みんなで盛り上げよう！写真撮ろう！と言ってくださってありがとうございました」と現地での竹内の神対応に感激の声、「共感しかありません」「最高の応援団長」「涼真くんの熱い応援が大好きです！」「全力でサポートする姿が光ってます♥最高」「インタビューおもろかった」「インタビュー最高です サッカー愛が溢れていて、適切なインタビューに共感しかない」「選手へのリスペクトも伝わってくる」など多くの反応が。さらにはスペイン語や英語、中国語でのメッセージも届いており、竹内の熱量が世界のファンにも伝わっているようだ。