Aぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉が23日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。正門良規は「公開初日から大ヒット御礼舞台あいさつをやりたいと言っていた。ある種ここは夢のステージだと思ってます」とほほ笑んだ。

公開初週の邦画実写1位を獲得し、満足度は驚異の98％。念願の大ヒット御礼舞台あいさつに末澤誠也は「言ってみるもんなんやなと思いました。言うことって大事なんやなと」としみじみ。周囲からも反響が寄せられており、「周りのスタッフさんも家族で見に行ったりしてくださってめちゃくちゃ面白かったよと言ってもらった。純粋にうれしい」と喜んだ。正門は「うれしすぎてエゴサが止まらない。普段僕らを知らない人が見てくれているんだなと感じることができる。手応えとしてうれしい」と明かした。

原作ファンからも好評な今作。佐野晶哉は「それめっちゃうれしいですね。きっかけに僕たちのことを知ってくださって、CDを手に取ってくださったり、広がっていくのが目に見えるのがうれしい」とAぇの輪の広がりを実感していた。

クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。