Snow Man向井康二が23日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズで登場した。主演を務めたAぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉と、爆笑トークを展開した。

クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。向井は実写第1弾で長男おそ松役を演じており、今作には「旧・おそ松」役で出演した。

Aぇと西村にも知らされていなかった向井の登壇。イベント中盤、向井から寄せられたとされる手紙を末澤誠也が音読。「P.S.今六本木？P.S.じゃあちょっと行くわ」とメッセージを読み上げ、末澤が「ネタ？ボケ？どっち？」と戸惑いの声を上げる中、向井が場内に登場。客席からは歓声が上がり、末澤は「康二やん！マジで俺らも知らなかった」佐野晶哉は「すご！」と喜んだ。

向井は初っぱなから「大ヒットということできました。仕事してたんですけど途中で抜けてきました。1時間しかしゃべられへん」とボケたかと思いきや、客席に「盛り上がってますか？」と呼びかけるなど“やりたい放題”で場内の空気を一気につかんだ。

撮影では、末澤が「全然台本にないこといっぱいしてた」と振り返るように、向井がアドリブをさく裂させたが「もうちょいできたなと。全体見てから自分のシーン見たときに、ここでもう1個できたな、と」とまだまだアドリブをする余地があったと反省。末澤は「結構十分」と話した。

トークが盛り上がる中、向井の登場時には「どういうこと？」などとアシストしていた小島健が「1週間前くらいにヤンタン（ラジオ）に来てくれた。裏で話してたとき、“御礼舞台あいさつよろしくな”ってあいさつしてくれた」と向井がサプライズを事前に小島と正門良規に暴露していたことを告白。「マネジャーの顔が凍ってんな」と振り返った。

向井は「ちゃんとごまかしてんで、この感じ2人知らんと思ったから、“なくなったヤツや”って言った。タイムツリー（スケジュールアプリ）見たら、詳細のところに※サプライズ出演って書いてあった」と振り返った。末澤は「全然ごまかせてへん」とツッコんだ。