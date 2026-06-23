元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）がニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。“転勤族”だった幼少期について語る場面があった。

永島の父は元サッカー日本代表でサッカー解説者の永島昭浩氏であることで知られている。

パーソナリティーの大沢あかねが「お父様が現役時代の時は、全国を一緒に飛び回ってたんですか？」と聞くと、永島アナは「そうです。最初ガンバ大阪に在籍していた時は大阪に少し住んで、そのあと清水エスパルスで静岡に1年間住んで。最初本当に1年ずつ住んで、ヴィッセル神戸に最後長く在籍したので、それでまた神戸に戻ってくるっていう感じではあったんですけど」と振り返った。

すぐに引っ越しをしてしまうため、友人とのコミュニケーションは大変だったといい、「極度の人見知りの性格で、やっと仲良くなれたのにまた引越し……みたいなのは結構こたえましたね」と苦笑。「“なんでこの家に生まれちゃったんだろう”っていうのは、ずーっと考えてました」と明かした。

そんな娘の様子に昭浩氏は「たぶん気づいてないと思います」と永島アナ。「そういうタイプなんです」と笑った。