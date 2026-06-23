カップ麺は日清食品の創業者、安東百福氏によって1971年に開発された/Surya Vaidy/CNN via CNN Newsource

（CNN）健康志向のパートナーが、出張で留守になった夜の食事。人気アニメ「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」に登場する、主人公たちの大好物。ある時は疲れて帰宅したシェフたちの空腹を満たし、またある時は恋人に婚約指輪を買うための倹約生活を支える。

世界中の人々にとって、インスタントラーメン（即席麺）ほどユニークな食べ物はあまりない。一方ではごほうびのジャンクフードとして、また一方では頼りになる主食として、重宝されている。

インスタントラーメンが健康的でないというのは公然の秘密だ。認知症や心臓病、ホルモンバランスの乱れなどのリスクを高めるという研究が、折に触れて発表される。それに驚く人はほとんどいない。

にもかかわらず、自然派志向や菜食主義が広がる現代の世界で、今なおインスタントラーメン市場の大きな成長が見込まれていることは驚嘆に値する。数々の統計によると、世界の業界規模は昨年の646億7000万ドル（約10兆4000億円）から、2032年には984億6000万ドル（約15兆1000億円）まで膨らむ見通しだ。

その人気の理由は「依存性」にあるというのが、科学者らの手っ取り早い説明だ。

超加工食品の研究者によれば、カロリー密度（食品1グラムあたりのカロリー）や塩、砂糖、脂質、炭水化物の組み合わせが生み出す嗜好（しこう）性が高いために、食べ出すと止まらなくなるという。

だが一方で、メーカー側は別の理由を示す。

日清食品グループの担当者は、インスタントラーメンが「ほっとする食品」を意味する「コンフォートフード」として世界で広く支持されてきた理由について、人々が食べ物に求める普遍的な価値、つまりおいしさと便利さ、保存性、手ごろな価格、そして安全を提供できるからだと説明した。これは、インスタントラーメンの生みの親とされる同社の創業者、安東百福氏が掲げた開発の5原則だ。

話は1950年代の大阪、安東氏の質素な木造小屋にさかのぼる。

同氏は戦後の深刻な食糧難を目の当たりにして、この5原則を満たす食品の開発に熱中した。

そして58年、何カ月間も試行錯誤を重ねた末に、妻が天ぷらを揚げるのを見てひらめいた。

麺を高温でさっと揚げると水分が急激に蒸発し、お湯ですぐに戻る食品ができることに気づいたのだ。

同氏はこれを「チキンラーメン」と名づけた。世界初のインスタントラーメンの誕生だ。

日清食品は71年、初のカップ麺を発売した。この発明はすぐに国境を越えて広がり、同社は翌年、米カリフォルニア州に初の海外工場を開設した。

世界でのインスタントラーメンの需要は現在、史上最大の年間1230億食に達している。

最新のデータによると、最大の消費国は中国で、年間約438億200万食。これにインドネシアの146億8000万食、インドの83億2000万食が続く。

ただし国民1人あたりの年間消費量は、ベトナムが平均81食でトップに立つ。2位は韓国の79食、3位はタイの58食だ。

一方で米国のインスタントラーメン市場も年々拡大し、24年には51億5000万食で世界6位に立った。アジア風のスパイシーな味への需要が高まり続けているという背景がある。

業界団体「世界ラーメン協会（WINA）」によると、現地の食習慣を反映し、スプーンやフォークで食べやすいよう麺を短くした商品も広がり始めているという。

「究極のコンフォートフード」

香港の路地裏にたたずむビストロ「ネイバーフッド」は、「アジアのベストレストラン50選」ランキングの今年版で24位に入り、シェフのデービッド・ライ氏は22年、同業者の投票によるシェフズ・チョイス賞に輝いた。

だがライ氏が最も気に入っている栄誉は今年、赤い袋の「辛ラーメン」で知られる韓国の製麺大手「農心」のアンバサダーに起用されたことだ。

「インスタントラーメンは私の大好物。空腹だが時間がなかったり、面倒だったりする時の、究極のコンフォートフードだ」と、同氏は言う。

ビストロでは高級食材を使った絶品料理に腕を振るうライ氏だが、インスタントラーメンもれっきとした食材だと話し、「食材に本質的な優劣はない」と主張する。

インスタントラーメンの新たな可能性

ライ氏はその例として、ある裏メニューを紹介した。

幅広のフライパンに麺をかたまりごと、バター、牛脂とともに入れ、あめ色になるまでじっくり炒める。次にトマトパルプとピューレを加え、さらにトマトと牛肉のスープをゆっくりとすくいかけて、麺に水分を吸わせる。

ライ氏は時折、フライパンの底にこびりつきかけた麺をかき集め、そこに少しだけ水分を加える作業を繰り返す。

最後に牛肉の薄切りとトマトを載せ、麺に付いてきた小袋入りスパイスをふりかける。

「即席ではなく、約30分かかる料理。麺の可能性を示したいからだ」と、同氏は語った。

インスタントラーメン誕生の地、日本でも可能性の追求が続いている。

日清食品は多彩な味の展開にとどまらず、人気商品を使ったアレンジレシピを次々に紹介。最近では「カップヌードル茶碗蒸し」「カップヌードル炒飯」が話題を呼んだ。

同社はまた、フードテクノロジーにも力を入れ、33種類の栄養素を詰め込んだ即席の「完全メシ」シリーズを打ち出している。

目標は世間の認識を変えることだ。担当者は、「即席食品なのに」ではなく「即席食品だから」こそできることは何かとの発想で、おいしさと健康の両立という新たな可能性の開拓をめざすと語った。

セーフティーネットの役割も

インスタントラーメンの誕生から70年近く経った今も、日清食品の経営判断には安東氏の企業理念が色濃く受け継がれている。

「食が足りて初めて、世の中が平和になる」「食を創り、世の為につくす」「美しく健康な体は賢い食生活から」「食の仕事もまた聖職」という理念だ。

今年5月までに、WINAの会員企業は世界53カ所で緊急食料支援活動を実施し、約800万食のインスタントラーメンを配布した。

被災者に手早くて信頼できる食品を提供するだけでなく、汁麺のような温かく満足感のある食事を通して「安らぎと安心感」を届けることができると、WINAは強調する。

一般の人々にとっても、インスタントラーメンは現代の日常における大切な心身のセーフティーネットという役割を果たす。

店がどこも開いていない時、家にインスタントラーメンがあれば、手早く腹を満たすことができる。

ストレスの大きい多忙な生活の中で、インドのマサラ味でもブラジルのシュラスコ味でも、頼りになる食事が5分でできるのはありがたい。

加工麺が体に悪いといわれながら、今も世界共通の食文化として愛され続ける理由は、ここにあるのかもしれない。

あるいは日清食品が言うように、ロングセラーブランドが帰属する先は企業でなく、消費者の記憶や体験になっていくものなのかもしれない。

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原文タイトル：Instant noodles have a bad reputation - but the world still can’t get enough of them

（抄訳）