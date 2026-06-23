◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）

２部６位の帝京平成大が、延長戦の末に３部１位の国士舘大との初戦を引き分けた。昨秋の入れ替え戦で国士舘大を破り、春に初の２部昇格を果たした同校。４月２８日の駒大１回戦では２部初勝利も挙げるも、１勝１０敗、勝ち点０で最下位に沈み、２部残留をかけて入れ替え戦を迎えていた。

試合が動いたのは３回。帝京平成大の１番・伊東洸佑内野手（４年＝静清）が国士舘大先発・坂部羽汰（３年＝前橋商）から左前に適時打を放って先制。その後、５回に勝ち越しを許したが、１点を追う８回に４番・木戸脇海晴内野手（３年＝美濃加茂）が２死三塁の場面で右前打を打って同点とした。その後、帝京平成大は７回から登板した２番手・三輪圭摩投手（３年＝第一学院）が延長１２回まで無失点で投げきり、初戦は引き分けに終わった。

帝京平成大のダブル主将のうちの一人である伊東洸は、昨秋に続き２度目の入れ替え戦。「プレーで引っ張っていくタイプ」という主将は、「絶対に負けられない。ベンチに入っていない４年生もたくさんいるので、同期の思いをしっかりとくんでプレーしないといけない」と２４日の２回戦を見据えた。