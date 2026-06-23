【DLX アイアンマン・マーク44“ハルクバスター”（バトルダメージ）】 12月 発売予定 価格：62,700円

threezeroは、塗装済み可動フィギュア「DLX アイアンマン・マーク44“ハルクバスター”（バトルダメージ）」を12月に発売する。価格は62,700円。

本商品はマーベル・スタジオの「インフィニティ・サーガ」シリーズより「DLX アイアンマン・マーク44“ハルクバスター”（バトルダメージ）」が登場。激しい戦闘後のアーマーの姿が再現され、傷や衝撃痕を含むリアルなウェザリング加工を随所に施し、細部まで精巧に表現されている。

全高約11.7インチ（約30cm）のフル可動フィギュアで、65ヶ所以上の可動ポイントを有し、様々なポーズを取ることができる。

また、別売りの「DLX アイアンマン マーク43」、「DLX アイアンマン マーク43（バトルダメージ）」と互換性があり、頭部と胸部のアーマーを開くことで、内部にマーク43の胴体を収納でき、完全な「ハルクバスター」状態を再現することができる。

アーマーには、アークリアクター、目、背中にLEDが内蔵されている。また、付属品として交換用のハンドパーツが3組付属。

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