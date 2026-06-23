◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、栗東トレセン

キャリア９戦で【２・３・２・２】と安定感が光るコルテオソレイユ（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ウインブライト）は坂路を６５秒４―１５秒９でキャンター調整。前走後は約３週間の短期放牧へ。活気があり、軽快な脚さばきが目を引く。佐藤悠調教師は「放牧を長くするとだらけてしまうので、コンスタントに使っていく方がいいですね」と納得の表情を浮かべた。

４戦目でマイルに矛先を向けて２勝を挙げたが、今回は１ハロン延長の１８００メートル。トレーナーは「前走でジョッキー（浜中俊騎手）が上がってきて、第一声が『距離を延ばそう』と。コーナー４つ、２０００メートルでもいいんじゃないかとアドバイスをもらったので、距離を延ばしてチャレンジすることにしました」と参戦の経緯を説明する。

父は中距離で活躍し、香港でＧ１・２勝を挙げた国際派。初距離でさらにパフォーマンスが上がる可能性を十分に秘めている。「だんだんとコントロールが利いてきて乗りやすくなり、ウインブライトの方に寄ってきたのかな。強い３歳馬にぶつけにいくのも、今後のためにいいかなと思います」と指揮官は期待した。