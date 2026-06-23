山形県漁業協同組合の昨年度の漁獲高が17億9000万円と史上最低を更新したものの、経費削減などで5期ぶりの黒字となったことがわかりました。



本間昭志組合長「組合員の皆様と役職員が一丸となって経費削減や組織のスリム化に努め昨年度は事業利益経常利益ともに黒字経営を達成することが出来ました」



これは23日開かれた総代会で報告されたものです。昨年度の漁獲高は前の年を2000万円下回る17億9000万円で、3年連続で過去最低を更新しました。主力のスルメイカやサケなどが不漁だった事や、時化のため漁に出られる日数が少なかったことが原因ということです。

一方、遊佐町沖などで検討が進む洋上風力発電の調査船などへの燃料の販売が大幅に増加したことや、冷凍施設の電気料に対する補助金、それに経費削減に取り組んだことで、事業利益で278万円、経常利益では3991万円と5期ぶりの黒字となりました。

しかし、信用事業では前の年度までの4期連続の赤字によって来年3月をもって貯金業務を廃止することを決めていて、ことし3月から本格的な払戻しを進めているということです。

また、JFマリンバンクから1億9900万円の支援を受けたことが報告されました。このほか、任期満了による役員改選では、鶴岡市の鈴木重作さんが新たな組合長に就任しました。