山形市の美術館で23日、紅花をテーマにした作品展が始まりました。万博で展示された作品が初めて一般公開されています。



山形市の山形美術館で23日始まったのは「紅花の世界展」です。この展示会では、河北町が所蔵する紅染めの作品のほか紅花を使った和紙作品を見ることができます。富山県在住の和紙作家・川原隆邦さんの作品です。この作品は、山形をイメージして作られたもので、去年2025年開催された大阪・関西万博では迎賓館のエントランスに展示されました。一般公開されるのは今回が初めてです。





河北町商工観光課 奥山明子主幹「こちらに飾ってあります『The CrimsonLegacy』という作品は河北町の紅花と山形の紅餅などを用いてすき込んだ紅花和紙を使って作った作品。鳳凰が世界に紅花の種と花びらを振りまいて世界を紅色に染めようという形になっている」また、この作品は色の違う紅染めの和紙1枚1枚をつなぎ合わせて作られていて、紅花の葉や茎なども使われているということです。こちらは富山を表現した作品です。河北町商工観光課 奥山明子主幹「こちらお酒どころということで酒米をすき込んだ作品になっている月の感じが素敵だと思う。」来場者「紙の中に紅花をすき込んでいくことと色の濃淡もあって壮大な作品だと思った。富山の和紙と紅花を融合させて作ったのが素敵だと思った」展示会は6月28日まで開かれ、最終日には川原さん本人による和紙を使ったかざぐるま作りのワークショップが行われます。一方、山形メディアタワーには23日、河北町で栽培されたベニバナが届けられました。こちらはハウスで栽培された河北町産のベニバナです。森谷俊雄河北町長「ベニバナがどんな花なのか。黄色いベニバナからいかに深紅の赤になっていくのかその過程も理解していただくと奥深いベニバナの世界を感じていただけるかと」頂いたベニバナがこちらです。河北町内では2週間ほど前からハウス栽培のベニバナの収穫が行われていて、今後、露地物のベニバナも収穫が始まるということです。