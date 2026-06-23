スポーツ・モードでシャープな身のこなしを堪能

マセラティMCプーラ・チェロをしばらく走らせ、1980年に警察官のアラン・ゴッドフリー氏がUFOにさらわれたという場所へ。そこへ、特に看板などはなかった。風力発電の巨大なブレードが、遠くで勢い良く回転している。

【画像】フライングバットレスの大胆な後ろ姿 マセラティMCプーラ MC20と競合の高性能モデルたち 全164枚

UFOが飛来するようには思えず、緩やかにうねる国道A646号線へ発進。MCプーラ・チェロの潜在能力を、探ることにする。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

以前、MC20のステアリングホイールを握った時は、濡れた路面で荒々しい個性にゾクゾクしたが、晴天の今日はヒタヒタと落ち着き払っている。グリップ力は揺るぎない。

ドライブモードを、GTからスポーツへ。ボディの動きに締まりは増すが、アスファルトの隆起部分を通過しても、ダンパーは平然と処理を続ける。それでいて、よりシャープな身のこなしを堪能できる。8速デュアルクラッチATの反応も素早くなる。

あえて荒削りに調整されたマセラティの体験

正直なところ、公道でMCプーラ・チェロの驚異的な能力を全開放することは難しい。3.0L V6ツインターボの回転数をギアで積極的に上下させつつ、許される速度域で片鱗を味わう。

連続するヘアピンカーブで、現代のスポーツカーとしては、あえて荒削りに調整されたマセラティの体験へ魅了される。ミドシップならではの僅かに後ろ寄りの重量配分と、後方から蹴り出されるような感覚、精彩で安定したコーナリングに満たされる。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

ブレーキペダルは、踏み応えが柔らかく感触は単調。サーキットで、蹴飛ばすように踏むことを想定しているのかもしれないが、ワインディングでの繊細な速度調整に向いているとはいえないだろう。

手足を意欲的に動かし、ペースアップしても良かったが、オープントップのボディが気持ちをなだめる。晩春の太陽が眩しい。

大胆な後ろ姿を形成するフライングバットレス

競合モデルの影響を垣間見せるMCプーラ・チェロだが、無二のスーパーカーであることも実感する。オプションを満載した試乗車の価格が、30万ポンド（約6300万円）に迫っていたことを考えれば、当然かもしれないが。

幾重にも塗られたフォーリセリエ塗装が、鮮やかに輝く。ソフトトップと引き換えに、V6エンジンを鑑賞できるガラスカバーは失われても、フライングバットレスが見応えある大胆な後ろ姿を形成している。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

ウェスト・ヨークシャー州のワインディングを飛ばせば、クーペ以上の興奮を誘う。V6エンジンの響きを、太陽の光とともに直接浴びれる。重低音がキャビンを満たし、細かい悩みなど忘れてしまう。

地球外生命体から超高速で逃げられる心強さ

UFO目撃談が後を絶たないヘブデン・ブリッジを過ぎ、英国屈指の登り坂、クラッグ・ベール・インクラインへ。全長8.8km、高低差295mという道で、2014年のツール・ド・フランスのコースにもなった。630psと74.2kg-mのMCプーラ・チェロなら、余裕だが。

夕暮れとともに一帯は暗くなり、東の空に星がまばたき出す。地平線の辺りで、光が不規則に動いている。トラクターか何かだろう、とカメラマンと言葉を交わす。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

ウェスト・ヨークシャー州の広大な荒野にいると、怪奇現象へ懐疑的でも、特殊な可能性へ期待しそうになる。仮に地球外生命体が攻撃的だったとしても、MCプーラ・チェロなら、超高速で逃げられるに違いない。そう考えると、心強かった。

番外編：興味が湧いたらトッドモーデンへ

筆者がMCプーラ・チェロを走らせた、トッドモーデン郊外のルートは1周50kmほど。ペナイン山脈の勇壮な景色を眺めながら、1時間ほど運転を楽しめる。第3火曜日に休みを取れるなら、パブのゴールデンライオンに立ち寄ってみては。UFO好きが集っているはず。

このエリアには魅力的なパブやカフェが点在し、ドライブの休憩場所にも困らない。ブライドストーンズ・ムーアやストゥードリー・パイクなどでは、印象的な景色とともに愛車を写真に収められる。ベイティングス貯水池ダムの建築も、見応え充分だ。



ウェスト・ヨークシャー州を走るマセラティMCプーラ・チェロ。 シム・メイニー（Sim Mainey）

撮影：シム・メイニー（Sim Mainey）

マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様）のスペック

英国価格：22万7070ポンド（約4768万円）

全長：4667mm

全幅：1965mm

全高：1214mm

最高速度：320km/h

0-100km/h加速：2.9秒

燃費：8.5km/L

CO2排出量：265g/km

車両重量：1560kg

パワートレイン：V型6気筒2992cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：630ps/7500rpm

最大トルク：74.2kg-m/3000rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動