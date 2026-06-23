英国有数のUFO目撃多発地帯へMCプーラで

とある調査によれば、英国人の75％が地球外生命体を信じており、33％はそれが地球に降り立ったと考えているとか。7％は、UFOを目撃したことがあるらしい。

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グレートブリテン島中部、ウェスト・ヨークシャー州に住む人に限れば、その割合は上昇するかもしれない。ここは、英国有数のUFO目撃多発地帯。アメリカのエリア51のような場所、といってもいい。工芸品を売る店が珍しくない、のどかな地域だが。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

マセラティ最新のスーパーカー、MCプーラ・チェロを走らせるのに、ピッタリのエリアでもある。美しい丘陵地帯に、交通量の少ない道が伸びている。

古き良き雰囲気を仄かに漂わせる

MCプーラは、バンパーやアルミホイールのデザインが一新された、ガルウイングドアをまとうMC20のアップデート版。英国ではかなり珍しい存在で、特にコンバーチブルのチェロは非日常的。多くの住民にとって、未確認物体だといえなくもない。

カーボン製モノコック構造は変わらず、その中央に630psの3.0L V6ツインターボエンジンが載っている。電動化技術は採用されておらず、小気味良く反応する8速デュアルクラッチATを介して、後輪が駆動される。古き良き雰囲気を、仄かに漂わせる。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

ウェスト・ヨークシャー州の西部には、トッドモーデンと呼ばれる小さな町がある。ペナイン山脈の谷が入り組んだ地形の中心にあり、クルマを走らせながら自然の雄大さを発見できる。石積みの家屋の間から見える、風力発電タービンが未来感を添えている。

この町で25年間、古本屋を営んでいるのがコリン・ライアル氏。「開放的で暖かく、寛容な町ですよ。社会の喧騒から逃れるように人が集まる、カウンターカルチャーの町といえるでしょうね」

1980年11月にUFOへさらわれた1人の警察官

1980年11月、行方不明になった家畜の牛を探していた警察官のアラン・ゴッドフリー氏は、何者かに誘拐された。空に浮かぶ、ダイヤモンドのような物体を目撃したと、彼は話している。幅は6m、高さは4m近くあり、下部は反時計回りに回転していたらしい。

その直後、彼は25分ほど意識を失い、気付いた時には国道A646号線沿いに約30m移動していた。ゴッドフリーは本当の話だと、まったく譲らなかったとか。



マセラティMCプーラ・チェロ（英国仕様） シム・メイニー（Sim Mainey）

ライアルが続ける。「彼の体験が、町を特徴付ける大きな出来事。奇妙なことが頻繁に起こる場所として、知られている理由です」。この周辺には、1900年代初頭に遡るまで、謎の飛行物体を見たという話が数多く存在しているそうだ。

加えて、幽霊や魔女、吸血鬼などの伝説も残っている。果たして2017年からは、ゴールデンライオンというパブで、「UFOミーティング」が毎月開かれている。世界中から参加者が訪れ、自身の体験を共有しているのだという。

演出的なサウンドとともに目覚めるV6エンジン

ライアルご自身も、隣町でUFOを目撃している。「自分は（南西に下った）マンチェスターで、銀色の球体がゆっくり空を横切るのを見ました。エンジンのようなものは何もなく、高度的にかなり大きな物体だったはずです」

彼へ別れの挨拶をし、MCプーラ・チェロのガルウイングドアを開く。ブルーのスタートボタンを押すと、演出的なサウンドとともにV6エンジンが目覚める。UFOの話を聞いて、自分も見てみたいような、ここから直ぐに去りたいような、不思議な気分にある。



ウェスト・ヨークシャー州を走るマセラティMCプーラ・チェロ。 シム・メイニー（Sim Mainey）

ソフトトップを開き、四角く整理された街区を流しながら撮影していると、住人の驚きを交えた呟きが耳に届く。こうした地方の町を走る場合、存在感はもう少し控えめでいいかもしれない。

カメラマンを助手席に乗せて、ゴッドフリーが宙に浮かぶ物体を目撃した場所へ向かうことにした。

撮影：シム・メイニー（Sim Mainey）

この続きは、マセラティMCプーラ・チェロ（2）にて。