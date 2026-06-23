俳優の北村匠海（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ共演者との集合写真を披露した。

「『サバ缶、宇宙へ行く』最後まで観てくださりありがとうございました」と書き出した北村。「サバ缶、宇宙へ行くの話しを頂いて、モデルである小坂先生の考えに感動し、この話しなら僕が思い描く理想の学園ドラマが出来るのではないかと思いました」として共演者との豪華集合ショットをアップした。

「その理想とは、大人が正解を与えないドラマです。生徒たちが自分たちで考え悩み、悔しい思いも全部抱きしめて歩んでいけるドラマ。そして歴代で1番地味だけど愛情深い主人公を演じようと心に決めていました」と回顧。「でも僕にもう少し力があればもっと生徒たちが世の中に見つかるドラマにできたのになって思ったり、やってることは合っているのか自問自答する時間もありました。難しいね」とつづった。

「いやーでもしかししかし我ながらとても良い選択だったと思っております。なぜなら、こんなにも素敵な役者の仲間たちと出会えたからです。朝野先生が僕に与えてくれたたくさんの余白があったからこそ、1人残らず全員のことを見つめることができました。これは僕だけの財産です」とコメント。「そして、夢って素晴らしいなと改めて思えました。叶える為に夢はあるのではなく、その道中で心を成長させる為に夢 は存在しているんだと思えました」と記した。

「みんな！また芝居やろうね。僕もみんなに恥じないように頑張ります。最後の神木くんとの長いアドリブ芝居は本当に楽しかった。神様もまた会おうね。ああ、イデアが溢れて眠れねぇぜー」と添えた。

ファンからは「愛情深い朝野先生は匠海くんと重なりました」「本当に素敵なドラマにして下さってありがとうございました」「毎回毎回感動して涙溢れてました」「DISH//の北村匠海も俳優の北村匠海もだいすきっ」「最後の神木さんとのシーンよかった」などのコメントが寄せられた。