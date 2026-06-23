K-BEAUTYナイトブラが新登場！美姿勢と美バストを叶える注目インナー

毎日のバストケアをもっと手軽に続けたい方に注目してほしい新アイテムが登場しました。ニーズより発売された「K-BEAUTYナイトブラ」は、美しいバストラインをサポートしながら、姿勢ケアまで叶えてくれる機能性ナイトブラです。寝ている間はもちろん、日中やリラックスタイムにも活躍する快適な着け心地が魅力。美しさと心地よさを両立した話題の新作を詳しくご紹介します♪

美しいシルエットをサポートする機能性

「K-BEAUTYナイトブラ」は、バストだけでなく全身のシルエットを意識して設計されているのが特徴です。

背中部分にはクロス着圧構造を採用し、背筋を自然に意識しやすい仕様に。さらに脇高設計によって、脇や背中に流れやすいお肉をすっきり整え、美しいラインを演出します。

また、アンダー部分には着圧ラインを配置。バストを下からしっかり支えることで、安定感のある着け心地を実現しています。

毎日の習慣として取り入れやすく、理想のボディラインづくりをサポートしてくれるアイテムです。

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バストを優しく包み込む快適設計

左右一体型パッドを採用しているため、横に流れやすいバストをしっかりホールド。寝返りなどの動きにも対応しながら、美しいバストラインをキープします。

さらに、ノンワイヤー・ノンフック仕様なので締め付け感を軽減。長時間の着用でも快適に過ごせるよう工夫されています。

しっかりとした着圧感がありながらも高い伸縮性を備えているため、身体にやさしくフィット。アウターにも響きにくく、ナイトブラとしてだけでなくデイリー使いにもぴったりです♡

商品詳細と選べるカラー展開

「K-BEAUTYナイトブラ」は、睡眠時から日常生活、軽い運動時まで幅広いシーンで活躍するアイテムです。

K-BEAUTYナイトブラ

価格：2,178円（税込）

シンプルで使いやすいブラックとベージュの2色展開なので、ファッションや好みに合わせて選べるのもうれしいポイントです。

カラー：ブラック／ベージュ（サイズ：M～L／L～LL）

販売先：全国の量販店、専門店、通信販売など

毎日のバストケアをもっと快適に

ナイトブラは続けることが大切だからこそ、快適な着け心地と使いやすさは重要なポイント。

「K-BEAUTYナイトブラ」は、美しいバストラインをサポートしながら、姿勢ケアやシルエット補整も叶える頼もしいアイテムです。

手に取りやすい2,178円（税込）という価格も魅力的。毎日のケアを無理なく続けたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪