シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）の公式サイトなどが23日に更新され、13日の公演当日に延期を発表していた新潟公演が中止になったことを発表した。

同サイトでは「ナオト・インティライミ本人の体調不良のため、開催見合わせとさせていただいておりました2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演につきまして、振替公演の実施に向けて関係各所と調整を重ねてまいりました」としたうえで「しかしながら、新潟市内の他会場も含めた空き状況、及び関係者のスケジュール等を踏まえ慎重に協議いたしました結果、誠に申し訳なく、また、残念ではございますが、振替公演の開催は困難であるとの判断に至り、本公演を中止とさせていただくこととなりました」と新潟公演の中止を発表。

「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「ご購入いただきましたチケットにつきましては、すべて払戻しをさせていただきます。払戻方法につきましては、下記内容をご確認くださいますようお願い申し上げます」と払い戻し方法について案内した。

公式Xなどで開演約6時間前にナオトの体調不良のため、新潟公演の延期を発表。「振替公演を実施すべく調整を進める予定ですが、やむを得ず中止とさせていただく場合もございますので予めご了承ください」としていた。