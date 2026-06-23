病気療養中の八郎潟町の畠山菊夫前町長が失職したことに伴う町長選挙が告示されました。



新人2人が立候補して一騎打ちの選挙戦が始まりました。



八郎潟町長選挙に立候補したのは、新人で薬剤師の佐藤友紀氏47歳と、新人で町議会議員を務めていた京極幸村氏33歳のいずれも無所属の2人です。



佐藤友紀氏

「次世代へこの町をつないでいくことが必要です。そのために私は働きますただ、私一人ではこの町を変えることはできません。皆様の思いを受け取りそして皆様の思いを形に変えていくそれこそが必要だと思っております」「町民の皆様、行政職員の皆様、そしてオール八郎潟でまちづくりをしていく、それこそが私が望んでいるまちづくりです。どうか皆様のお力添えもお願いしたいと思っております」





佐藤氏は、人口減少対策を“最重要課題”に掲げ、街づくりを専門に担う部署を新たに設けることや、移住促進・関係人口増加への取り組みに力を注いでいくと訴えています。京極幸村氏「これまでの政治を続けるのか、それとも勇気を持って変えるところを変えていくのか、これが今回の選挙の争点だと思っています。」「私はこの町に住む皆さんがこの町で安心してきょう一日を過ごすことができて、そして来るあすの日を楽しみにわくわくしながら迎えられるそんな町にしていきたいと思っています」京極氏は前進と変革をスローガンに掲げ、テレワーク拠点の設置などによる「仕事の選択肢を増やす」政策の実現や買い物や通院のための移動支援の充実などを訴えています。畠山菊夫前町長が病気で倒れ、意思表示ができない中、不信任決議で失職するという異例の事態を受けて行われている八郎潟町長選挙。約18年ぶりに新たな町長が誕生する選挙戦は、新人2人による一騎打ちとなりました。投票は5日後の28日、日曜日に行われ、即日開票されます。※6月23日午後6時15分のABS news every.でお伝えします