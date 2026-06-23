カーボン装備×ナイトパッケージで仕立てた100台限定車

メルセデス・ベンツ日本は2026年6月18日、メルセデスAMG「CLE 53 4MATIC＋クーペ（ISG）」の特別仕様車「エディション ナイト カーボン」を限定発売すると発表しました。

同日より、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークとオンラインショールームで注文の受け付けを開始しています。

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ベースとなる「CLE クーペ」は、メルセデス・ベンツがこれまで築き上げてきたクーペの伝統と歴史を受け継ぎつつ、革新的なコンセプトとテクノロジーを採用した新しい2ドアクーペです。

ロングホイールベース、ショートオーバーハング、ロングボンネットによる美しく伸びやかなデザインと、スポーティな走行性能を特徴とします。

ボディサイズは全長4855mm×全幅1935mm×全高1435mm、ホイールベースは2875mmです。

そのハイパフォーマンスモデルに、内外装のカーボン装備やナイトパッケージ系のブラックアクセントを組み合わせたのが、今回のエディション ナイト カーボンです。

まずエクステリアでは、限定車専用装備の「AMGカーボンファイバードアミラー」を採用。さらに「AMGカーボンエクステリアパッケージ」により、フロントエプロン、サイドスカート、リアバンパーの一部にもカーボンパーツを配し、統一感のあるスポーティな佇まいとしています。

リアまわりでは「AMGカーボンファイバースポイラーリップ」を装備してリアスポイラーを大型化し、視覚的な存在感を高めています。加えて「AMGスタイリングパッケージ」を採用し、フロントおよびリアに専用のフリックを追加するとともに、リアエプロンにディフューザーパネルを備えます。

通常モデルでは有償オプション「AMGナイトスタイルパッケージ」に含まれる「AMGナイトパッケージ」「AMGエクステリアナイトパッケージII」も標準装備とし、各部をブラックおよびダーククローム化。ホイールには、ブラックの20インチAMGアルミホイール（鍛造）をモデル限定で装着します。

さらに、通常モデルでは有償オプションの「パノラミックスライディングルーフ」も標準装備します。

外装色は、白と黒のコントラストが映える「MANUFAKTUR オパリスホワイト（メタリック）」と、グレーに黒を合わせて精悍さを強調した「MANUFAKTUR アルペングレー（ソリッド）」の2色を用意します。なお、MANUFAKTUR アルペングレーは有償外装色オプションで、価格（消費税込、以下同）は23万円です。

販売台数の内訳は、MANUFAKTUR オパリスホワイトが左ハンドル30台・右ハンドル30台、MANUFAKTUR アルペングレーが左ハンドル20台・右ハンドル20台です。

インテリアにもカーボン装備が採用されています。素材の一部をカーボンファイバーに変えた専用の「AMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー／MICROCUT）」を採用し、トリムには「AMGカーボンファイバーインテリアトリム」を組み合わせ、シートは本革（AMGナッパレザー）を標準装備します。

さらに、通常モデルでは人気の高い有償オプションである「AMGダイナミックプラスパッケージ」（AMGレッドブレーキ・キャリパーを含む）と「レザーエクスクルーシブパッケージ」を標準装備するのもトピックです。

AMGダイナミックプラスパッケージでは、AMG DYNAMIC SELECTに「RACE」モードと、サーキット専用とされるドリフトモードが追加されます。

加えて、走行状況に応じてエンジンマウントの硬度を自動調整する「AMGダイナミックエンジンマウント」も備えます。マルチコントロールシートバックパッケージや、シートヒーター機能を含むシートベンチレーター、エアバランスパッケージ、エナジャイジングパッケージといった快適装備も標準装備されます。

パワーユニットは、3リッター直列6気筒の「M256M」エンジンに、ターボチャージャーと48V電動スーパーチャージャー、ISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせたパワーユニットです。

最高出力は449ps、最大トルクは560Nm（約10秒間のオーバーブースト時600Nm）を発生します。ISGは最大17kW（23ps）・205Nmのブーストが可能で、トランスミッションには9速の「9G-TRONICオートマチックトランスミッション」を採用しています。駆動方式は4WD（4MATIC＋）です。

また、購入から3年間、一般保証修理や定期メンテナンス、24時間ツーリングサポート、地図データ更新が無償で提供される、走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」も適用されます。

CLE 53 4MATIC＋ クーペ エディション ナイト カーボンの価格（消費税込）は1633万円、全国限定合計100台です。