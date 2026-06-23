【娘やめてもいいですか？】妻と趣味を模索中！夫婦の時間を過ごしながら…＜第19話＞#4コマ母道場

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実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？　毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。

第19話　夫として妻と向き合う【実父の気持ち】



【編集部コメント】

お父さん……頑張ってる……！　お母さんの余計なひと言が多いのは相変わらずのようですが、きっとお父さんが受け止めていってくれるでしょう。お父さんという緩衝材を使って、いつかアイさんとお母さんが、親子としての距離を取り戻せる日が来ることを祈っています。お母さん、自分で作ったお皿も味わい深くて素敵だと思いますよ〜！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙