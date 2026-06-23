【娘やめてもいいですか？】妻と趣味を模索中！夫婦の時間を過ごしながら…＜第19話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第19話 夫として妻と向き合う【実父の気持ち】
【編集部コメント】
お父さん……頑張ってる……！ お母さんの余計なひと言が多いのは相変わらずのようですが、きっとお父さんが受け止めていってくれるでしょう。お父さんという緩衝材を使って、いつかアイさんとお母さんが、親子としての距離を取り戻せる日が来ることを祈っています。お母さん、自分で作ったお皿も味わい深くて素敵だと思いますよ〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第19話 夫として妻と向き合う【実父の気持ち】
【編集部コメント】
お父さん……頑張ってる……！ お母さんの余計なひと言が多いのは相変わらずのようですが、きっとお父さんが受け止めていってくれるでしょう。お父さんという緩衝材を使って、いつかアイさんとお母さんが、親子としての距離を取り戻せる日が来ることを祈っています。お母さん、自分で作ったお皿も味わい深くて素敵だと思いますよ〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙