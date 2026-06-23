ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、選手にとって厳しい環境だった球場について語った。

番組では、西武の本拠地ベルーナドームの酷暑対策について紹介する記事をピックアップした。同球場は会場当初、屋外球場だったが、99年に屋根を設置。外気が入る設計になったものの、近年は酷暑で熱気が場内に滞留し、体調不良で退場した選手が熱中症と診断されるケースもあった。

球場側は酷暑対策として、冷却ミストの噴射設備や、滝のように水が降り注ぐ装置を設置。今年は観客席最前列に巨大な送風機を新設した。

五十嵐氏も同球場のマウンドに立ったことがあり、「とても暑いですね」と感想を口にした。自己防衛策も明かした。

「僕はベルーナドームでやったのは、ピッチャーの投球練習って、5球なんですよ。あまりにも暑すぎて、5球も投げていられないと思って、2球しか投げなかったことがある。それくらい暑い時があります。無駄に投げてしまうと、体力を消耗してしまうので、消耗しないように過ごすのは大事」

成績にも如実に影響していたという。「僕が現役でホークスにいる時は、西武に夏、ちょっと成績落ちていましたもん」と告白。「夏が終わってからどんどん上がってくるので、終盤の西武は強かったです」と明かしていた。