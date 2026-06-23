【FIFAワールドカップ2026】ノルウェー代表 3ー2 セネガル代表（日本時間6月23日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】怪物ハーランド、爆速カウンター→“左足ダイレクト弾”炸裂の瞬間

怪物FWに2試合連続ゴールが生まれた。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの豪快な一発に、ファンも驚きを隠せない様子だ。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でノルウェー代表はセネガル代表と対戦した。

28年ぶりのW杯出場となる北欧の強豪は、イラク代表との初戦で4ゴールを挙げて大勝。そのうち2ゴールを記録していたエースのハーランドが、セネガル戦でも牙をむいた。

1ー0とリードして迎えた48分、セネガル代表MFイドリッサ・ゲイェの縦パスを自陣中央でカットすると、ボールを奪ったMFマルティン・ウーデゴールがそのまま中央を持ち運んだ。

前掛かりになっていたセネガル守備陣の戻りが遅れ、最終ラインは2人のみという状況に。ノルウェーは一気に4人でカウンターを仕掛ける数的優位を作り出した。

バイタルエリアまで運んだウーデゴールが、背後のスペースへ絶妙な力加減のラストパスを送ると、最後はハーランドが左足ダイレクトで豪快にネットを揺らした。

怪物FWの2試合連続ゴールはSNSでも大きな話題となり、ファンからは「もうビルドアップはこれでいいやん」「バケモンかよ」「ただのバケモノ」「1回で仕留める能力えぐい」「ハーランド上手いし強いな」「デカい！」「強い！」「速い！」と驚きの声が相次いだ。

ハーランドは58分にも追加点を記録。開幕2試合で4ゴールという圧巻のパフォーマンスで、チームの3ー2の勝利とラウンド32進出に大きく貢献した。

（FIFAワールドカップ2026）