23日、沖縄は先の大戦末期の沖縄戦で犠牲になった人々を悼む「慰霊の日」を迎えた。糸満市摩文仁の平和祈念公園では「沖縄全戦没者追悼式」が営まれ、玉城デニー知事や高市総理らが参列し、正午には犠牲者に黙とうがささげられた。式典では、高市総理がスピーチを行った際、総理の言葉を遮るように多くのヤジが飛び交う一幕があった。

【映像】高市総理に「ヤジの嵐」の瞬間（実際の様子）

同日、高市総理は記者団の取材に応じた。その際、記者から「演説中に飛び交っていたたくさんの市民の『戦争やめろ！』『9条守れ』という非常に強いメッセージ、たくさん出ました。一部の市民は警備の方によって出ていかされました。市民の声、お話の最中の声、どういう風に受け止められましたか？」と質問された。

これに対し高市総理は、「私自身が喋っておりますので、その声自体がはっきりと何をおっしゃってるのか聞こえたわけではない」としつつ「もちろん私たちは、閣僚も、内閣総理大臣も国会議員も憲法遵守義務を負っております」と回答。

続けて、「それから『戦争をやめろ！』って、今日本は戦争をやっておりません。平和国家としての歩みを戦後ずっと続けてきたのが日本国の誇りでございます。その上で、平和を守るために、国民の皆様の命を守るために、防衛力はしっかりと、自主的に強化をしたいと考えております」と述べた。

最後に高市総理は「どうもお疲れ様でございます」と笑顔を見せ、取材は終了した。

（ABEMA NEWS）