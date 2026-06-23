【しまむら】半年に一度の「超サプライズセール!!!」開催 - 特価商品を豊富に用意、タイムジャックセールや数量限定ハッピーバッグも
しまむらは6月24日より、「超サプライズセール!!!」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。
超サプライズセール!!!
同セールでは"超サプライズ特価"商品を豊富に取り揃えるほか、アウター、インナー、寝具・インテリアまで幅広い商品の「ハッピーバッグ」を数量限定で販売する。
また、「タイムジャックセール」を前日の6月23日18:00と、6月24日10:00・13:00・16:00に実施。タイムジャックセール限定の"超サプライズ特価"商品を販売する。
ノベルティも3種類用意している。6月24日10:00から「保冷剤付ランチ巾着」、13:00から「ハンディガン」、16:00から「ステンレスペットボトルホルダー」を、しまむらパークアプリ会員証を提示のうえ税込5,000円以上購入した人を対象に先着順でプレゼントする。いずれもなくなり次第終了となる。
「タイムジャック」ノベルティプレゼント
超サプライズセール!!!
同セールでは"超サプライズ特価"商品を豊富に取り揃えるほか、アウター、インナー、寝具・インテリアまで幅広い商品の「ハッピーバッグ」を数量限定で販売する。
また、「タイムジャックセール」を前日の6月23日18:00と、6月24日10:00・13:00・16:00に実施。タイムジャックセール限定の"超サプライズ特価"商品を販売する。
ノベルティも3種類用意している。6月24日10:00から「保冷剤付ランチ巾着」、13:00から「ハンディガン」、16:00から「ステンレスペットボトルホルダー」を、しまむらパークアプリ会員証を提示のうえ税込5,000円以上購入した人を対象に先着順でプレゼントする。いずれもなくなり次第終了となる。
「タイムジャック」ノベルティプレゼント