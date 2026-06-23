PEOPLE 1の書き下ろし新曲「生活」にのせた、MAPPA制作による「MAPPA 15th Anniversary Movie」公開！MAPPA 15周年アニバーサリーソングとして配信開始！

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東京を拠点に活動する音楽家Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。Deuが手掛けるジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」とインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は38万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は１.8億回を超える反響を呼んでいる彼ら。人気アニメ『チェンソーマン』エンディング曲やドラマ主題歌を務めるなど、10代20代のリスナーを超えて更なる認知を拡大している。

そんなPEOPLE 1が書き下ろしした新曲「生活」にのせた、MAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】が、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」にて公開された。同じ時代を生きる人々の営みや、それぞれが自らの手で人生を選択しながら前へ進んでいく姿に思いを馳せ、聴く人の心に寄り添う楽曲「生活」と共に、音楽の情感を繊細に表現したアニメーションが世界観を鮮やかに彩る映像作品となっている。原画や絵コンテなど、アニメスタジオならではの表現にも注目しながら、人とのつながりや、大切な存在への想いを映し出す、美しいアニメーション映像をぜひYouTubeにて堪能してほしい。

楽曲は、MAPPA 15周年アニバーサリーソングとしてフルサイズ配信もスタート。

先月リリースとなった約1年半ぶりの新曲「金字塔」は急上昇チャートなどに多数ランクイン、ミュージックビデオが150万回再生を突破する等、待望の新曲が大きな話題を呼んでいる中、早くも次の楽曲が発表となった彼ら。約２年ぶりのホールツアー・PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”も現在敢行中、残すところ福岡・仙台公演のみとなっている。

復活を経て、更なる話題性と共にロックシーンで唯一無二の存在となりつつあるPEOPLE 1。今年も、ますます彼らから目が離せない。

●配信情報

MAPPA 15周年アニバーサリーソング

PEOPLE 1

「生活」



配信リンクはこちら

https://people1.lnk.to/MyLife

●ライブ情報

PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”

開催中

2026年6月28日(日)

宮城県・東京エレクトロンホール宮城

OPEN 17:00 / START 18:00

公演概要

https://ppppeople1.com/contents/1029231

＜ABOUT “PEOPLE 1”＞

東京を拠点に活動する音楽家Deu (Vo, G, B, Other)が、Takeuchi(Dr)、Ito(Vo, G)と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。

2019年12月、1st EP『大衆音楽』の発表と同時に活動を開始。全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるDeuのジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」と活動初期からインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は38万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は1.8億回を超えている。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

©藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』 製作委員会

©みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA

©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

関連リンク

PEOPLE 1オフィシャルサイト

https://ppppeople1.com/

MAPPA 設立15周年記念特設サイト

https://www.mappa.co.jp/15th/