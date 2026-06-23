ある元“旧ジャニ”アイドルの近影がネット上で拡散され、大きな注目を集めている。

その人物とは、2013年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡され、その後、度重なる薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた元KAT-TUNの田中聖（40）だ。

田中といえば、6月10日にSNS総フォロワー数200万人超を誇る人気インフルエンサー・カマたく（37）のInstagramに登場。カマたくは《出所祝い おかえりダーリン》とコメントを添え、田中との2ショットや、一緒に鍋を囲んだ様子を公開した。

「カマたくさんの投稿には“出所祝い”とありますが、田中さんは2023年に実刑判決を受け、2024年2月に収監。その後、『Smart FLASH』の取材によって今年2月に出所していたことが明らかになっています。公開された写真では、腕まくりをしたシャツの袖から腕や指にびっしりと入ったタトゥーがのぞいており、かつてのアイドル時代とは大きく異なる現在の姿も話題を呼びました」（スポーツ紙記者）

そんな田中が今度は、21日に都内で開催された「刺青愛好会10周年IN東京2026」に姿を見せていたようだ。

イベント参加者らがSNSに投稿した写真が拡散され、思わぬ場所で確認された近影にネットは騒然。参加者との2ショットなども出回り、その“現在の交友関係”にも関心が集まっている。

特に注目を集めているのがインフルエンサー・おみぃ子のXの投稿だ。

《めっちゃかっこよかった！！！KAT-TUNとして活動していた田中聖さん。》

そんなコメントとともに公開された写真には、和彫りの入った水着姿の女性2人に挟まれ、穏やかな笑顔でピースサインを見せる田中の姿が写っていた。

白Tシャツにジーンズ、キャップ、十字架のネックレスというラフな装いながらも存在感は十分。さらに別の参加者が投稿した写真では、Tシャツを脱ぎ、上半身にびっしりと入ったタトゥーを披露する姿も確認されている。

「イベントにプライベートで参加したのか、関係者として招かれたのかは不明です。ただ、周囲の参加者のタトゥーがあまりにもインパクト抜群なこともあって、田中さんが“普通の人”に見えてしまうほどでした（笑）。

とはいえ、芸能人としてのオーラは健在だったようです。おみぃ子さんはフォロワーから寄せられた質問に対し、《本当にかっこよかったです！！！めちゃくちゃ！！！オーラやばかった》と興奮気味に回答。さらに《みんなに優しくて神対応でお元気そうでしたよ！》とも投稿しており、会場では終始フレンドリーな対応を見せていたようです」（前出・スポーツ紙記者）

また、見渡す限りタトゥー姿の来場者が集まる会場で、彼らと自然に交流する様子から、田中の現在の人間関係や交友範囲にまで関心が広がり、Xでは

《主催が知り合いなの？》

《こわい集まり…》

といった声も上がっていた。

「もちろん、タトゥーイベントに参加したからといって問題があるわけではありません。ただ、田中さんの場合、薬物事件による収監という過去があるだけに、出所後にどんな人たちと付き合っているのか気にする人は少なくないのでしょう。今回の写真も、イベントそのものより“現在の環境”に注目が集まった印象です」（前出・スポーツ紙記者）