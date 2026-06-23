山田裕貴「俳優で本気で殴り合ったのって裕貴しかいない」と言われた相手「お芝居を超えた瞬間を体感した」
【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の山田裕貴が2026年6月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。俳優の菅田将暉とのエピソードを明かした。
【写真】山田裕貴、坊主頭で登場 “意識が飛んだ”「あゝ、荒野」衝撃の撮影裏
放送で、同番組の直前に放送されたオールナイトニッポンGOLD（ニッポン放送／毎週月曜22時〜）に菅田が出演したことに触れた山田。山田は、菅田について「歳は俺のほうが上」であるとしつつ「でも彼の俳優力、人間力は年下には思えない存在だなと思って、いつ会ってもかっこいいなと思っちゃう」と述べ、菅田への尊敬をあらわにした。
そんな菅田と仲を深めるきっかけとなったのは、2017年公開の映画「あゝ、荒野」だという山田。同作で菅田は主人公のボクサーを、山田はそのライバル役を演じ、2人は役作りのために過酷な体重制限や糖質制限に挑んだのだそう。
同作の撮影の中でも「忘れもしない」出来事として試合会場で菅田と打ち合う場面の撮影を挙げた山田。同作の試合シーンは「手が決まっているところもあればアドリブで打ち合うよう指示を受けている場所もあった」というが、撮影期間中ストイックな役作りに励んできた2人はこれらの動きを全て「100％の力でやってしまった」と明かした。
すると、通常は静観しているはずのエキストラたちから声が挙がりはじめ、最終的には撮影現場が本当の格闘技の試合会場のような空気に。山田は、最終的には助監督に「ストップストップ！」「熱くなりすぎ」と静止されたのだと語った。
当時を振り返り、「お芝居を超えた瞬間を体感した」と語った山田。撮影後には、菅田に「あの時の俺達って唯一だよな」「俳優で本気で殴り合ったのって裕貴しかいないから」と言われたことを明かした。
このような経緯から、菅田とは特別な絆を感じていると述べた山田。菅田について「年下だけど後輩じゃないっていうか、同志みたいな感覚」と語り、共演は多くないものの現在に至るまで交流が続いているとした。
放送を受け、SNS上では「アツすぎるエピソード」「いい関係性」と反響が相次いでいる。また、同番組の公式Xには山田と菅田の2ショットも投稿されており、話題となっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田裕貴、坊主頭で登場 “意識が飛んだ”「あゝ、荒野」衝撃の撮影裏
◆山田裕貴、菅田将暉は「年下には思えない存在」
放送で、同番組の直前に放送されたオールナイトニッポンGOLD（ニッポン放送／毎週月曜22時〜）に菅田が出演したことに触れた山田。山田は、菅田について「歳は俺のほうが上」であるとしつつ「でも彼の俳優力、人間力は年下には思えない存在だなと思って、いつ会ってもかっこいいなと思っちゃう」と述べ、菅田への尊敬をあらわにした。
◆山田裕貴、菅田将暉との共演経験を語る
そんな菅田と仲を深めるきっかけとなったのは、2017年公開の映画「あゝ、荒野」だという山田。同作で菅田は主人公のボクサーを、山田はそのライバル役を演じ、2人は役作りのために過酷な体重制限や糖質制限に挑んだのだそう。
同作の撮影の中でも「忘れもしない」出来事として試合会場で菅田と打ち合う場面の撮影を挙げた山田。同作の試合シーンは「手が決まっているところもあればアドリブで打ち合うよう指示を受けている場所もあった」というが、撮影期間中ストイックな役作りに励んできた2人はこれらの動きを全て「100％の力でやってしまった」と明かした。
すると、通常は静観しているはずのエキストラたちから声が挙がりはじめ、最終的には撮影現場が本当の格闘技の試合会場のような空気に。山田は、最終的には助監督に「ストップストップ！」「熱くなりすぎ」と静止されたのだと語った。
◆山田裕貴、菅田将暉との試合シーンは「お芝居を超えた」
当時を振り返り、「お芝居を超えた瞬間を体感した」と語った山田。撮影後には、菅田に「あの時の俺達って唯一だよな」「俳優で本気で殴り合ったのって裕貴しかいないから」と言われたことを明かした。
このような経緯から、菅田とは特別な絆を感じていると述べた山田。菅田について「年下だけど後輩じゃないっていうか、同志みたいな感覚」と語り、共演は多くないものの現在に至るまで交流が続いているとした。
◆山田裕貴＆菅田将暉のエピソードに反響
放送を受け、SNS上では「アツすぎるエピソード」「いい関係性」と反響が相次いでいる。また、同番組の公式Xには山田と菅田の2ショットも投稿されており、話題となっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】