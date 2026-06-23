夏ドラマの注目作、反町隆史（52）主演の「GTO」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）。放送開始は7月20日だが、「何とも間が悪い」（ある脚本家）なんて声も聞こえてくる。

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1998年にドラマ化された「GTO」は、藤沢とおる氏の人気漫画が原作。全話平均28.5%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と平成の社会現象に。反町が歌う主題歌「POISON」もヒットした。

「2024年の『GTO』スペシャルドラマでも、アレンジはされていたものの、同曲が主題歌でした。新ドラマの主題歌はまだ発表されていないようですが、今さら違う曲を持ってこられたらびっくりでしょう。おそらく今回も……」（音楽誌ライター）

ご存じの通り、型破りな行動を取る元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、生徒や学校の問題に全力でぶつかる学園ドラマ。平成版ではいじめ、登校拒否、暴力などさまざまな問題が描かれた。

「今回、反町さん扮する鬼塚が担任となるのは私立誠進学園の1年B組。生徒役は400人を超える中からオーディションで選ばれた28人。前回も窪塚洋介さんや池内博之さんや山崎裕太さん、小栗旬さんなどのスターを輩出していますから、2026年版の生徒たちも"未来のスターの卵たち"として注目する関係者も多い」と話すのはドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏だ。

50代になった鬼塚の破天荒ぶりに期待しているものの、「ひとつ心配なことがあります」と山下氏。それは、Netflixで6月5日に配信が始まった大ヒット韓国ドラマ「鉄槌教師」の存在だ。

「韓国俳優のキム・ムヨルさんとイ・ソンミンさん主演の学園ものです。配信初週（6月1〜7日）から非英語部門ドラマのトップとなり、2週連続で首位をキープ中。崩壊した教育を架空の機関『教権保護局』が正していくという物語ですが、現代の生徒が抱える悩みや教育現場の問題をかなり攻めた様子で描いていて、これが、まあ面白い。『GTO』と中身が被りそうですが、果たして日本のドラマが『鉄槌教師』ほど大胆な描写で攻められるか、です」（前出の山下氏）

悪には容赦なく鉄槌を振り下ろす主人公たちの活躍が大人気となっている「鉄槌教師」。容赦ない制裁ぶりに《スッキリする》とカタルシスを感じる視聴者は日本にも多い。冒頭の脚本家は「『鉄槌教師』みたいな過激な脚本を採用してくれるなら、書く側もどれだけスッキリすることか」と笑いつつ、こう続ける。

「コンプラでがんじがらめの日本でも、映画や配信ならまだ思い切った表現もできますが、『GTO』は地上波GP帯ですからねえ。無難な描き方しかできないでしょうし、『鉄槌教師』と似通った部分があるから、比較する声もきっと出てくる。《GTOじゃ物足りない》《鉄槌教師ほどスッキリしない》なんて書き込みも増えそうで、途中離脱につながらなければいいのですが……」

28年ぶりの「GTO」続編スタートだが、確かにタイミングが悪い？

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反町隆史と松嶋菜々子が交際するきっかけは「GTO」での共演だったとされている。関連記事【もっと読む】反町隆史が松嶋菜々子との「GTO」夫婦共演をにおわせ…"香港デート"報道から読み解く重要サイン…では、新作「GTO」で視聴者が期待する夫婦共演の可能性について伝えている。