◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）

俳優の鈴木福が始球式を行った。大のカープファンで３年連続の大役で通算４度目。「ふく」の名前にちなんだ背番号「２９」のユニホーム姿で登場し、自己最速の１１０キロの投球でスタンドを沸かせた。

鈴木がマツダで初めて始球式を務めたのは、２０１６年６月１８日。鈴木誠也（現カブス）が２戦連続サヨナラ弾を放って「神ってる」が誕生した試合。カープファンになったきっかけでもある同戦で使用したグラブでマウンドに上がった。「（当時は１２歳で）８０キロも出てなかった。１０年間の成長を見せたかったので、３０キロくらいは速くなった」と笑顔で振り返った。

過去にマツダで始球式を務めた試合は広島の全勝。「勝率１００％の男なので（笑）」と開幕カード以来の３連勝を願った。

この日は「メガ・エッグｂｙエネコム スポンサードゲーム」として開催。鈴木は、エネコム「メガ・エッグ」のイメージキャラクターとしてテレビＣＭに出演している。