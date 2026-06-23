ナオト・インティライミ、中止の新潟公演の振替は実施せず「公演の開催は困難であるとの判断に至り」
シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）の公式サイトが23日に更新され、13日の当日に中止となった新潟公演の振替は行わないことを伝えた。
【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ
サイトでは「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』新潟・新潟テルサ公演【2026年6月13日（土）】公演中止のお知らせおよび払戻方法のご案内」と題したページを掲載。「ナオト・インティライミ本人の体調不良のため、開催見合わせとさせていただいておりました2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演につきまして、振替公演の実施に向けて関係各所と調整を重ねてまいりました。しかしながら、新潟市内の他会場も含めた空き状況、及び関係者のスケジュール等を踏まえ慎重に協議いたしました結果、誠に申し訳なく、また、残念ではございますが、振替公演の開催は困難であるとの判断に至り、本公演を中止とさせていただくこととなりました」と伝えた。
続けて「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。ご購入いただきましたチケットにつきましては、すべて払戻しをさせていただきます」と謝罪した。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタート。13日の新潟公演は当日にナオトの体調不良のため公演が延期されることが伝えられていた。公式サイトでは17日に、20日の奈良公演からライブ復帰することを発表していた。
【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ
サイトでは「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』新潟・新潟テルサ公演【2026年6月13日（土）】公演中止のお知らせおよび払戻方法のご案内」と題したページを掲載。「ナオト・インティライミ本人の体調不良のため、開催見合わせとさせていただいておりました2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演につきまして、振替公演の実施に向けて関係各所と調整を重ねてまいりました。しかしながら、新潟市内の他会場も含めた空き状況、及び関係者のスケジュール等を踏まえ慎重に協議いたしました結果、誠に申し訳なく、また、残念ではございますが、振替公演の開催は困難であるとの判断に至り、本公演を中止とさせていただくこととなりました」と伝えた。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタート。13日の新潟公演は当日にナオトの体調不良のため公演が延期されることが伝えられていた。公式サイトでは17日に、20日の奈良公演からライブ復帰することを発表していた。