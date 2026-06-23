「キツいことにこそ、成長がある」―――

涙と衝突の30日間、過酷な舞台裏と魂の演舞に完全密着！

関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。

今回は世界観客動員数1,000万人を突破し、圧倒的な和太鼓演奏で世界を魅了し続ける「DRUM TAO」に弟子入りする。

DRUM TAOの最初のイズムは「基礎を極める」。和太鼓を叩く前に、5人のジュニアたちには握力トレーニングをはじめ、腕立て・腹筋・背筋各50回、そこから太鼓をひたすら打ち込むという地獄の基礎稽古が課せられる。しかし、中には腕立て伏せが4回しかできないメンバーもいて、最初からメンバー間でのレベルの差がはっきりと表れてしまう。

また、体力に加えチームワークも不可欠な和太鼓だが、自主稽古の最中にささいな一言がきっかけで口論に。5人のジュニアはこの壁を乗り越えられるのか。そして辿りついた魂の演舞とは・・・。



挑戦ジュニア：北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン

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■放送後にTELASAで「未公開映像つき特別編」を独占配信！

全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信する。惜しくも本編に入りきらなかったシーンは必見！



『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』

出演

①チアダンス

エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）

元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉

②和太鼓

エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）

北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン

③漫才

エンターティーチャー：フースーヤ

伊藤篤志、丸岡晃聖

④LEDダンス

エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）

池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生

＜スタジオでの見届け人＞

黒田有（メッセンジャー）、akane（アバンギャルディプロデューサー／振付師）ほか



【放送日時】

第3回 6月28日（日）午前10時～10時30分

第4回 7月12日（日）午前10時～10時30分

第5回 7月19日（日）午前10時～10時30分

・ABCテレビ（関西地区で放送）

・TVer見逃し配信あり 地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信

公式サイト https://asahi.co.jp/enterteacher/