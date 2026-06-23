JR秋田駅前の5つの大型商業施設で使えるプレミアム商品券の販売が23日、始まりました。



これに合わせて西武秋田店では全国の有名店の味を楽しめるイベントが始まり、多くの来場者でにぎわっています。



JR秋田駅前の5つの大型商業施設で使用できる秋田駅前プレミアムチケット。



1万2,000円分のチケットを1万円で買うことができます。



用意された7,250冊に対し約1万2,000冊の申し込みがあり、抽選で選ばれた人への販売が始まりました。





これに合わせ、西武秋田店では全国の有名店の味を楽しめる「夏旬祭グルメパラダイス」が開催されています。東京から初めて出店しているのは「麺屋宗」。ラーメン激戦区の高田馬場に店を構え、専門誌でも高い評価を得ている名店です。こだわりは魚介と鶏のダブルだし。口に入れた瞬間うまみと香りが広がります。低温調理でしっとり食感に仕上げたチャーシュー。それに小麦の粒をまるごとひいた全粒粉入りのめんなど、店舗で提供している食材をそのまま使っています。こちらも県内初出店、近年、東京土産として人気を集めている「Mr.CHEESECAKE」です。看板商品は濃厚な口当たりとさわやかな香りが特徴のチーズケーキ。湯煎しながら焼き上げることで、表面はしっとり香ばしく中はなめらかな食感に仕上げています。期間中は全国の21店舗が出店することになっている「夏旬祭グルメパラダイス」は来月5日まで開催されます。来月3日から5日は、隣接するアゴラ広場で大手ハンバーガーチェーン「バーガーキング」のキッチンカーが県内に初めて登場します。※6月23日のABS news every.でお伝えします