新たなブランド化を目指して北秋田市などで栽培されている「あきたしらかみにんにく」の収穫が、いま最盛期を迎えています。



今年は春に晴れた日が多く天候に恵まれたことから、品質も良く大きく育っているということです。



2017年に本格的な栽培が始まった「あきたしらかみにんにく」。



糖度が高く、うまみとコクも兼ね備えているのが特徴です。



ブランド化を目指していて、今年は北秋田市と大館市、鹿角市で、7つの農業法人などが、あわせて50ヘクタールほどで栽培しています。





このうち最初に栽培を始めた北秋田市の「しらかみファーマーズ」では今年、約14ヘクタールの畑で生産しています。そのほとんどが、もともと耕作放棄地でしたが、ミネラルを多く含んだ「十和田石」の粒を畑にまくなど土づくりにも力を入れ、今では安定した出荷ができるようになりました。収穫は、まさにいまが最盛期。23日は研修に訪れた地元の金融機関の職員も加わり、収穫を行いました。例年通り品質良く仕上がっていて、特に先月、晴れた日が多かったことからサイズが大きいものも多いということです。しらかみファーマーズ 小林郷司代表取締役「『土壌の微生物を殺さない』、『十和田石を入れる』、『有機たい肥を入れる』、もろもろあるんですけども、そのルールを守ってですね、品質のいいにんにくをお届けするために、みんな気をつかってですね。生懸命つくってます」「ぜひこの『あきたしらかみにんにく』というものを全国に広がるようにがんばっていきたいと思っています」収穫された「あきたしらかみにんにく」は3週間ほど乾燥させた後、加工用に出荷されるほか、県内や首都圏のスーパーなどで販売されます。※6月23日午後6時15分のABS news every.でお伝えします