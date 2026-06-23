家入レオが、9枚目となるフルアルバム『31』を8月26日にリリース。また、6月24日に収録曲「Walk」を配信リリースする。

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自身の年齢をタイトルにつけた本作は、Ryosuke “Dr.R”Sakaiが全曲プロデュースし、歌詞や音楽性、歌声などこれまでの家入レオのイメージをさらにアップデートさせる全12曲が収録される。

パッケージは、通常盤、初回限定盤A、初回限定盤Bの3形態でリリース。初回限定盤Aには2025年11月27日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催された『家入レオ TOUR 2025～bulb～』のファイナル公演とツアードキュメンタリーを収録したBlu-rayが、初回限定盤Bにはフォトブックが付属する。そのほか、アルバム各形態と、収録曲のリリックがデザインされたレザーチャームのセットがVICTOR ONLINE STOREにて数量限定で販売される。

先行配信される収録曲「Walk」は、31歳の“今の家入レオ”の意思をしなやかかつ力強く表現した一曲。ドラムンベースやジャズのエッセンスをミックスしたトラック、そして今までにないトーンのボーカルで、家入レオの新境地といえる仕上がりになっている。

また、本作のリリースを記念して、チェーン店別オリジナル特典、およびVICTOR ONLINE STOREでの早期予約キャンペーンも公開。VICTOR ONLINE STOREにて各形態のレザーチャームセットを購入すると、家入レオ直筆サイン入りポラロイドカードが、3形態＋レザーチャーム3種セットを購入すると、名前入りの直筆サイン入りポラロイドカードがプレゼントされる。そのほか、抽選で80名を8月23日に都内某所にて開催予定の先行視聴会＋トークイベントへ招待する。

リリースの発表にともない、2度目のタッグとなるクリエイティブディレクター AKIKOが手がけたジャケット写真、および新アーティスト写真も本日公開となった。

さらに、9月から開催するツアーのタイトルが『家入レオ TOUR 2026 -Log:31-』に決定。本作を携えて全国11都市をまわるツアーとなり、チケットは6月27日10時より一般発売がスタート。詳細はHPにて。

（文＝リアルサウンド編集部）